信眾目擊婦人騎乘機車載著垃圾到樹王公的金爐旁，將1包垃圾丟進金爐裡，堅持不肯取走。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮茄苳樹王公樹齡逾1200年，應該是台灣平地最長壽的茄苳神木。（楊靜茹攝）

埔里鎮上千歲的茄苳樹神木被當地居民封為「樹王公」，並興建宮廟祭拜，神威事蹟不斷，香火鼎盛。（楊靜茹攝）

南投縣埔里鎮南安路的茄苳樹神木須9人才能合抱，學者曾鑽取樣本木條推斷樹齡超過1200年，當地居民封為「樹王公」並興建宮廟祭拜，近日信眾發現有人丟大包垃圾進金爐，似乎把金爐當成垃圾焚化爐，痛斥：「惡劣！」民俗專家廖大乙說，金爐是民眾敬祀神明之用，丟穢物進金爐根本是褻瀆神威，行為人恐怕會衰3年。

埔里鎮苳樹王公的樹高17公尺、直徑約4公尺、胸圍超過12公尺，必須9個成人才能合抱，當地居民視為神木並立廟祭祀，昔日醫藥不發達，很多家長帶體弱多病的孩童祈求樹王公收為義子，庇佑孩童健康長大，1959年台灣發生87水災，許多人爬到神木上獲救，38年前、1985年，廟方曾委託台大農學士鑽取樣本木條計算年輪，推斷樹齡逾1200年，應該是台灣平地最老、最長壽的茄苳神木。

廟方指出，日前信眾目擊一名婦人騎乘機車載著垃圾到金爐旁，突然將1包垃圾丟進金爐裡，機車腳踏墊上還有2大包垃圾，立即上去制止，起初婦人辯稱垃圾不是她丟的，接著誆稱：「那是這裡的垃圾，為什麼不能放那裡（金爐裡）！」堅持不拿走金爐裡的那包垃圾，隨即騎機車揚長而去，讓信眾氣炸了，怒斥：「惡劣！根本把金爐當垃圾焚化爐。」

「有關宗教信仰，信者恆信，不信者，也不能無禮對待！」民俗專家廖大乙說，所謂「己所不欲，勿施於人」，何況金爐是民眾敬祀神明之用，朝金爐丟垃圾，甚至把金爐當成垃圾焚化爐，根本是褻瀆神威，褻瀆神明的民眾將會有報應，恐怕會衰3年，輕則身體不適，重則影響精神狀況或是生重病。

廖大乙認為「心誠則靈」，建議信眾基於環保，可「以米代金」，就是祭祀白米代替燒金紙，除了自己食用，也可以佈施行善，捐贈給有需要幫助的弱勢團體，一舉數得。