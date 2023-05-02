談起易經，多數人都會覺得艱深奧妙難懂！易經命理老師蔡上機，應國立臺北教育大學前校長莊淇銘教授邀請，在其創意思考「玩具與遊戲設計研究所」課程中，以「車禍」的時間與空間差，甚至提及宇宙星球的影響，深入淺出談《易經》的哲學邏輯，深獲研究生熱烈的好評與回響。

蔡上機(右）應國立臺北教育大學前校長莊淇銘教授（右）邀請，在莊教授創意思考課程「玩具與遊戲設計研究所」中講授易經（蔡上機提供）

蔡上機日前應國立臺北教育大學前校長莊淇銘教授邀請，在莊教授創意思考課程「玩具與遊戲設計研究所」中，以客座老師的身分講授，用說故事及綜藝逗趣的方式帶動，為研究所的同學們演繹「《易經》的哲學邏輯智慧運用」，引起學生對易經探討的興趣，由於上課輕鬆詼諧，受到學生熱烈的好評與回響。

蔡上機妙喻，當車禍的發生，是兩造當事人在同時間抵達同地點。如該時間空間錯開，各自前後差幾秒抵達，或走不同的路線，其兩造當事人就不會在此發生車禍。所以，時間與空間的交會，將成為所有人事物發生吉凶禍福的關鍵。當時間與空間的交會被改變了，其結果也跟著被改變。

命理及風水學的原理和道理，就是從裡這個邏輯，而被發明產生。例如，東方的命理學派系統紫微斗數，或者是風水堪輿學，就是在演算，當不同〈時間〉，宇宙各星宿將出現地球太空外不同的〈空間〉，對地球釋放不同的放射能量，影響地磁及溫壓，進而影響地球上的生命磁場體及環境。

蔡上機強調，來北教大研究所講課，不是來談什麼車禍或講授命理風水之學。他所舉例的車禍，和所談的命理風水之學，是〈時間〉和〈空間〉的關鍵與概念，他就是一種《邏輯》。從這個來引導，我們需要的是邏輯能力，訓練及理解我們有《邏輯》的能力，就能打開智慧，而智慧之門，就是掌握在對於邏輯的思考。所以，課程是「邏輯」兩個字！

而，命理和風水學，乃至於中國五術「山、醫、命、相、卜」他的邏輯母體，就是來自《易理》。

易理更能訓練我們，對於所有「人、事、物、時、地」的鑑知，更具有邏輯的能力，而更有宏觀的智慧來看透世情，鑑往知來、見微知著、洞察機先，而成為未來學的先知！

蔡上機表示，有了邏輯的智慧，不用學算命或去算命，都可以看清世情及洞察演變，掌握命運、改造命運，甚至成為先知，幫人分析判斷指引未來！正所謂「善易者不占，知易者不卜」就是這個道理！這都是，因為有邏輯能力。包括各行各業各專業，要能有傑出的表現，都是來自邏輯能力強。

與生俱來，先天就邏輯能力好，能善用邏輯能力的，就是所謂的有天分天賦。先天如缺乏邏輯能力的，更需要從後天去訓練邏輯能力！

關於易理，是來自上古傳說時代三皇五帝的三皇代表人物伏羲氏，在還沒有文字的年代，取用「線條」做為「陰陽」符號，畫出八卦。這陰與陽的邏輯智慧，至今的科學都無法解釋，當時完全沒有文明的時代背景，連文字語言都沒有，何以能有此智慧，可以畫出八卦圖騰。加上，相傳頭上長角的伏羲氏畫像，不像是人類，而被合理的懷疑，伏羲氏是外星人，太極八卦的陰陽圖騰，是外星文明。

蔡上機講述〈八卦〉圖騰的中心，為何要放一個「太極」圖騰。而是一個「O」圓形，裡頭有個「S」分隔黑白區域，及兩個黑白點點。這是伏羲畫八卦的原理，從陰陽的邏輯而衍生，叫做太極。太極是個O圓形的符號，等同數字的O，代表最小，也代表無限大，概括從沒有到無限大。

裡頭是個S，分割出黑白兩個區域，白表示陽，稱為陽儀。黑表示陰，稱為陰儀，合稱為「兩儀」詮述，太極由陰陽而生、形成，陰陽的關係，彼此相對，且調節、融合，並產生消長的演化。

所以，用S曲線來詮述陰陽關係的變化，白色「陽」區域最廣的地方，黑色「陰」區域就越小，反之黑色陰區域最廣的地方，白色陽區域就越小。正所謂「陰消陽就長，陽消陰就長」的相對、調節、融合演化之關係。

白色陽區域最廣的地方，又生出、藏有一個黑點陰，黑色陰區域最廣的地方，也生出、藏有一個白點陽。這是在詮述「陽中必有陰，陰中必有陽」，而這陰陽的點點，又都是在最強的陽和陰的核心中裡滋生的，也詮述物極生反、藏反、必反的陰陽包藏關係。

以上的陰陽關係，概括在太極裡而生，涵蓋從O（太極的圓形符號，也是數字O的意義）是完全沒有及最小、原始、原生的境界，到O也是最無限大，及可釋放到無限大的境界，即太極到無極的境界，其內涵就是陰陽的理論。

一個簡單的太極圖，道破了「陰陽消長、陰陽包藏、物極必反、回歸復始、太極無極」的5個道理。

這個「太極、陰陽」的思想理論和邏輯，就啟迪了人類的智慧，而衍生無窮無盡的發想、發明，與人文科學等等的誕生和推進。

伏羲八卦直到大禹時代，由禹演化出八卦的六十四卦，流傳出三部《易經》。即，夏朝的《連山易》稱為夏易，及商朝的《歸藏易》，但這兩部易經，早已失傳。再到商末時期，也是易理的研究家《西伯侯~姬昌》，被商紂王囚禁在羑里時期，於監牢裡意圖滅商紂興周，應有「修身、齊家、治國、平天下」的思想方略，來自易理的哲學邏輯智慧，同時為掩人耳目，使人不知其政治意圖，而在《易經》的六十四卦下，撰寫了「卦詞」，後來其子周公旦，又在這六十四卦的卦詞之下，再撰寫「爻詞」後成書，即是第三部的《易經》，流傳至今，稱為《周易》，也是古今中外第一部成書的經典，又稱為群經之首，天下第一經！

周易在當時，普遍智識未開的年代，一直被認為是一部很單純的占卜經書。直到東周戰國時期，孔子也不曾把周易當一回事，如似不曾看他一眼，時至年近50之際，突然心血來潮翻閱周易，赫然發現，周易並不是一般人所認為的占卜經書，而是一部經天緯地的哲學智慧思想經典，遂投入對周易的研究，將其竹卷反覆翻閱研讀至繩斷再繫，如癡如醉、廢寢忘食，發想其文，汲取邏輯智慧思想。才有所謂的30而立，40不惑，50知天命，知天命就是孔子學易後，人生智慧階段的心得。孔子在68歲時大讚易經，同時也將易經的哲學邏輯智慧，融入在儒家思想裡，講授易學，後來由其弟子整理10篇，稱為《十翼》，即人生智慧起飛的10隻翅膀，合併成書後，稱為《易傳》。

在孔子講易之後，《易經》即分為學派、義理派和術派、象術派。學派是在研究講述，易經的哲學邏輯智慧觀，啟迪思想，開啟智慧，用於修身齊家治國平天下。不做為占卜之術，預斷吉凶禍福之用。術派是以易經的卦象，透過占卜工具，做預卜人事物時地的吉凶禍福，並由占卜的卦象，去求得避凶趨吉。

蔡上機對於伏羲太極八卦及整部周易的講解，將他濃縮為「三個邏輯，四個精神」。

三個邏輯，就是「簡易、變易、不易」。四個精神，就是「陰陽、善變、手段、正道》。

三個邏輯之《簡易》。太極八卦易理，就是一個陰與陽相對、調節、融合與消長、演化的結構關係，人世間的人事物時地關係，乃至於生物學、物理學、化學、科學、醫藥學、數學、商學、管理學、戰略學、行銷學、藝術學、音樂學…等，所有屬於理論結構的，都離不開這個道理，而我們只要能知能懂能通陰陽的邏輯，就會有智慧。

三個邏輯之《變易》。太極八卦易理，就是一個演變的道理，例如「太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦」。也表示這世界是一直在演化前進，的任何人事物時地，也都無時不刻在改變、在變化，而我們要有變的邏輯，就會有知變用變善變的智慧。

三個邏輯之《不易》。太極八卦易理，是絕對離不開陰陽與演化的道理，所有的人事物時地，乃至於所以跟理論有關係的道理，都由陰陽的關係與結構理論，在產生變化演化。同時，也在表述，世界上唯一不變的道理就是變。而我們要有〈不變的是變〉的邏輯，就會有高人一等的智慧。

四個精神之陰陽。太極八卦衍生的《周易》，其理論與思想，乃至於世界所有理論性的邏輯，都是陰與陽的關係，不管你是什麼職業工作與專業，或是政治、軍事、戰場、官場、商場、人際關係，

只要抓到陰陽的邏輯，就是抓到與打開無窮無盡的智慧。

四個精神之善變。太極八卦衍生的《周易》，其道理，是一種陰陽變化的精神，也告訴我們要懂得，這個世界是不斷的在改變，同時也要善用變化及曲線迂迴思考邏輯來處世及處事。

四個精神之手段。太極八卦衍生的《周易》，其想法與行為，要懂得攻於心計，善用算計和謀略，使出決勝的奇襲。而手段是一種必要之善，做事快速有效率可成功的極其方法和作法，並非指卑鄙無恥下流噁心奸詐狡猾狼毒的行為。

四個精神之正道。善於利用太極八卦所衍生的《周易》思想邏輯，成為有大智慧的人，更必須要堅守正道，才不會利用易經的陰陽智慧，及善變與手段，去危害天下。有正道之心，即能修身，而可齊家，更是治國平天下的賢能之士。所以，周易是一部〈修身齊家治國平天下〉的經典！

蔡上機特別強調，太極八卦所演化的易經，是一部講邏輯，啟迪哲學智慧的書。其精神，要我們能知、懂、通陰陽的思考邏輯，去展現無窮無盡的變化，所以不能受所有的框架所束縛，而是要去突破思考與作為的圍籬。因而，只要善通易理，掌握到其邏輯的神髓精粹，一部易經，是可以因應時代潮流，融入易經太極化無極的智慧境界，任由各自解讀及發揮，重新註解，把講易經詮釋講述及破解善用的「比《易經》還要更《易經》」，這才是易經真正最至極的境界！

而我們對於人生及所有人事物、職場、專業的思考，正也應是如此！

最後，蔡上機也應莊淇銘教授的要求，和研究生玩起蔡上機所發明的《易經》塔羅牌。

第一位研究生問最近與父親的關係，占卜到卦是「火風鼎」火下有風為煮食謂之鼎，因鼎為煮食之器。解答，最近與父親的關係，可進展到有如鼎般安穩，但火需風助長，與父親的關係需要有人幫忙潤滑助長、搧風點火，經常煮食聚餐，可熱絡彼此的關係。

第二位研究生問心中有暗戀對象，占卜到卦是「地風升」風應在大地之上流動，而在地之下，需往上升於地之上，才屬應有之象，所以謂之升。解答，暗戀關係必有進展提升，而有更進一步的發展關係，但心中的暗戀必須藉機走向表白，有如風在地之下必須回到地之上而得升，所以放開胸懷去表現表白，可以得到正向的結果。

第三位研究生問獅子會長任期將屆滿，是否應再發起另創立新會，占卜到卦是「山風蠱」山內有風必是洞，將藏蛇蠍謂之蠱。解答，發起創立新會，必有人蠱惑引誘，且創會過程其中藏有蛇蠍之人，從中蠱惑奪權，最後創會會長之大位，恐落入他人手中！

最後，蔡上機結尾表示，求卜問事，解答吉凶禍福，吉者非吉，凶者亦非凶，要能懂得避凶趨吉，才能好事成吉，同時壞事也可以「知險而不險」，知道有危險，而不去碰觸危險，就不會有危險。

所以，占卜不是坐等結果，而是要怎麼去成就好事，及化如何解避開壞事，找到一個可以避凶趨吉的方法及作法。

而《易經》卦象裡的三個邏輯四個精神，這個哲學智慧，就是避凶趨吉的要領。術派占卜問事的吉凶禍福，是再將學派的哲學智慧，再導入進來占術，成為避凶趨吉的輔導。