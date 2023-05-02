中碳（1723）董事會2日通過今年第一季財報，因油價下滑，中碳第一季合併營收22.71億元，比去年第一季的23.73億元，年減4.30％，第一季每股稅後盈餘1.40元，比去年同期的1.48元，年減5.41％，中碳發言人陳宜宏表示，目前油價已有回升，預期第二季應該會有成長，但，全球景氣不確定性仍高，全年營運仍待觀察。