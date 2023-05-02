漢堡食用方便、時間迅速，是許多人快速果腹的最佳選擇之一。大陸山東省德州市一位男子近日在某服務區的正新雞排店，買了1個「香酥雞腿堡」漢堡，沒想到打開一看卻發現裡面完全沒有任何料，怒轟「你這根本就是麵包」，消息曝光後引發熱議。

據《頭條新聞》報導，男子在正新雞排店買了一個15元人民幣（約新台幣67元）的香酥雞腿堡，沒想到打開包裝紙後，裡面只有兩片麵包，炸雞肉、生菜、醬料一個都沒有，讓他氣得找上店家理論，雖然店家馬上說「我給你退錢」，不過男子強調這不是退不退錢的問題，「我打開一看，香酥雞腿堡，你這根本就是麵包！哪來的漢堡啊？」店家卻辯稱男子拿的麵包就是漢堡。

男子買了香酥雞腿，沒想到打開包裝紙後只看到兩片麵包，店家還辯稱那就是漢堡。（翻攝自頭條新聞微博）

對此，許多網友紛紛回應，「老奸商就是利用客人趕時間，覺得吃漢堡比較方便的心理，買了帶走，客人發現了又無法掉頭回去理論，也不值得回頭，騙了一個又一個」、「太坑消費者了」、「過路客最容易被宰」、「一開始以為是肉少，結果原來是連生菜都懶得放」。

事後地方政府公布最新消息，相關部門前往了解狀況後，發現雞排店消費情形屬實，違反相關規定侵害消費者權益，下令雞排店馬上停業改善，同時也展開進一步調查。