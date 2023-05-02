前總統陳水扁拜會時代力量黨團。（楊亞璇攝）

針對政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案規定洗錢定讞將褫奪參政權終身是否違憲問題請願，前總統陳水扁今天下午拜會民眾黨、時代力量黨團，立委邱顯智表示，院版的選罷法有限制人民參政權疑慮，時力提出版本希望用刑度去分，兼顧不同犯罪類型狀況。

陳水扁今天下午拜訪立法院黨團，民眾黨團總召邱臣遠接下陳水扁請願書後，展開閉門會談。結束民眾黨拜會後，陳水扁前往時代力量黨團。時力黨團總召邱顯智表示，時力對於院版有的立場，對於黑金槍毒，黑金政治是台灣政治的沈痾，國人絕對是深惡痛絕，現在問題是用什麼方式處理，院版提出的方式是透過罪名，包括《貪汙治罪條例》、《組織犯罪條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥管制條例》、《洗錢防制法》等，不管是判免刑、緩刑，只要牽涉這樣的罪，終身不能參選。

邱顯智指出，黨團認為台灣民主化30年來，參政權很珍貴，要去限制必須要非常謹慎，比較法上，用這種罪名的裡面的態樣多端，認為牽涉到這些就不能參選，也沒有這種例子。

邱顯智表示，時力的版本希望用刑度去分，例如判3年以上，5年不能參選，判5年以上就限制7年不能參選，7年以上就限制10年不能參選，時力黨團提案應該比較能夠兼顧不同犯罪類型狀況，內政委員會也有很多委員有很多討論，現在全案保留，院版的選罷法有限制人民參政權疑慮，會在黨團協商進一步討論。

陳水扁認為，在媒體報導略有所聞，時力幾位委員，才是真正最負責任黨團，兼顧憲法參政權，縱使有必要剝奪，也必須符合比例原則。

陳水扁說，剛才總召特別提到，按照刑度來決定，他剛才也聽得很清楚最高十年，法院的法官權利再大，除了死刑、無期徒刑、褫奪公權終身之外，有期徒刑的案子，褫奪公權頂多十年，所以如果透過立法就要超過十年褫奪公權，就已經超越法官，三權分立、五權分立，有這麼大的權力嗎？

陳水扁認為，一輩子終身的褫奪公權，等於判無期徒刑跟死刑，這是很嚴重的事，這是為什麼他要親自走一趟立法院黨團 ，告訴蔡總統、行政院長陳建仁茲事體大，人民參政權非同小可，要把它取消？

陳水扁質疑，公職人員選罷法竟然去抄正副總統罷免法？要選村長里長也要比照總統及？有這個必要？問題就出在這邊，不是說為了陳致中，阿扁當老爸為他奔波。

陳水扁指出，立法院何德何能，透過立法把年輕時代犯的錯變成一輩子不能原諒？更生人保護法形同具文，「我們就不用更生了」，年輕時候犯錯，付出的代價，該關要去關，還要褫奪一輩子參政權，這說不過去。

他強調，陳建仁是科學家、政治家，更是宗教家，神愛世人，神愛罪人，神愛更生人，今天貴為院長要面對這個問題，不可以推給前任院長，當時背景很清楚，民進黨在地方選的不理想，20天就推出選罷法修正案，還去超總統副總統選罷法，那個草率，難免思慮不周，有很多值得檢討、修的更周延的地方，行政院長要對非議之處來做補正。

陳水扁說，「神愛世人，那神不愛更生人，神不愛罪人，那神經不就改寫了？」他感觸很深，不是為自己的兒子，而是為一個人在年輕的時候所犯的錯誤，是不是一輩子都不可以原諒，一輩子都要剝奪參政權？