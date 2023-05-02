司法院表示，奉中華民國5月2日總統令准懲戒法院院長李伯道退職，自5月8日生效；特任林輝煌為懲戒法院院長，自6月1日免其現職並任新職。新任懲戒法院院長到任前，由資深審判長黃梅月代理院長職務。

新任懲戒法院院長林輝煌，現年63歲，國立臺灣大學法律學系學士，法務部司法官訓練所司法官班第25期結業；歷任台灣雲林、彰化、台中地方法院、台高等法院台中分院法官，台灣新北地方法院法官兼院長；現任司法院祕書長。