楊慶煌的經紀人林祖兒今日代為出面發言。（羅永銘攝）

有「遠東首席歌后」封號的楊小萍，今（2日）傳出離世消息，享壽79歲。楊小萍親弟楊慶煌的經紀人林祖兒2日傍晚代為出面回應，她表示，79歲楊小萍在1日凌晨離世，她近年身體無病痛，因為高齡而逝世，楊小萍離世時家人全都陪在身邊，帶著滿滿的愛離開。

楊慶煌與姊姊相差17歲，面對姊姊的離世，心情傷痛，經紀人說：「他很勇敢帶著祝福心態去面對小萍姊離開，小萍姊在慶煌哥心目中很偉大的姊姊，份量跟媽媽一樣，這件事情不會影響到他工作 ，小萍姊的畢業典禮是他私領域，會跟工作錯開。」

楊小萍生前唱紅無數經典，楊慶煌的經紀人今日透露，楊慶煌內心仍有遺憾，原本很期待楊小萍能在歌壇得到終身成就獎、特別貢獻獎等，但如今楊小萍已離世，楊慶煌也一切隨緣看待。

至於楊小萍靈堂、告別式時間？楊慶煌的經紀人低調表示，今天是臨時代表楊慶煌出面發言，告別式、靈堂位置等細節這部分要先跟楊慶煌溝通後，才會公開發布。