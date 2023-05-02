中正高中今年4月獲得國際文憑組織（IBO）認證成為國際文憑世界學校，將於112學年度開辦國際文憑大學預科（IBDP）及大學生涯發展路向課程（IBCP），並招收第1屆國際文憑實驗班，IBDP及IBCP各一班，每班招25位學生，是全台第一所開設IBCP課程的學校。

IBDP是跨領域學習的大學預科課程，中正高中提供英文、第二語言、社會科、物理跟化學及生物、數學、音樂與電影6項選修課，IBCP則是生涯進路發展的課程，與英國北方大學聯合會（NCUK）合作提供學生商業、工程及醫藥3種職業試探課程。

中正高中教務主任許孝誠說明，學生須參加國中教育會考，拿到英文科A＋＋或英文A＋及數學科A的成績才算通過國際文憑實驗班錄取門檻，接著參加特色招生考試，應考句意解析、訊息判別及創意思考測驗，提醒學生必須在測驗中分析及閱讀長篇文章、圖像及社會意境，也應展現自身國際視野，不要僅局限於台灣觀點。

許孝誠表示，由於開設IBDP及IBCP課程每年須繳IBO授權費用，也須額外加強學生英文能力，並購買正式授權原文書籍及線上資料庫，一學期費用約6萬5000元。

他補充，中正高中開辦的雙聯學制與美國系統合作，IB則有不少美國、英國大學採用，推薦偏科也想到國外留學的學生報考國際文憑實驗班。