不少家長都會教育孩子，「不要隨便吃陌生人的食物」。不過一名女網友卻抱怨，日前和男友宵夜約會時，突然冒出一個陌生的孩子說要一起用餐，還主動拉椅子坐下，並要她幫忙剝蝦，讓這名女網友吃得滿肚子火氣。貼文曝光後，意外引來許多網友撻伐，甚至有人痛批：「沒愛心又小氣，公主病」。

原PO在《匿名公社》發文表示，某天和男友去釣蝦場吃宵夜，突然有一個不認識的小朋友四處跑跳，看到原PO和男友的餐點送上桌時，竟主動拿碗、拉來一張椅子坐下，直說：「我也要吃」。

這名孩子不僅要求原PO幫忙盛炒飯，還要求幫忙把烤蝦的殼剝除，氣得她完全不想搭理，反倒是男友瞬間充滿父愛，貼心回應孩子的各種需求，原PO為此忍不住碎念了幾句，卻馬上換來男友一頓罵，「小孩吃多少」，讓她忍不住當場大喊，「這是誰家的小孩」，結果竟然沒有任何人回應。

原PO表示，這名孩子看起來年紀偏小，她不禁詢問，「明天不用上學嗎？」得到的回應是「常常沒去」，讓一旁的男友心生憐憫，趕緊制止她繼續追問，這下卻讓原PO更不悅，心想：「可憐？都能來釣蝦場的家庭是有多可憐？」不過當孩子飽餐一頓後，還記得和2人道謝才離去，原PO這才稍微平息怒火，同時也強調，孩子消失的父母才是她不爽的主因，怒罵：「有膽生小孩沒膽承認？」

貼文一出，網友意見兩極，有一派人痛批，「一個小孩而已，有夠沒肚量的」、「沒愛心又小氣，公主病」、「其實沒有多少錢，給孩子飽餐一頓又如何」。另一派人則認為，千萬不可以隨便餵食陌生孩子，「萬一吃出問題誰負責？」