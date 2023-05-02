55歲業務員「阿明」菸齡超過30年，近日因喉嚨沙啞及背痛影響談生意，就醫發現腰椎被癌細胞侵蝕（箭頭處），令他頓覺晴天霹靂。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

55歲業務員「阿明」菸齡超過30年，近日因喉嚨沙啞及背痛影響談生意，就醫安排胸部X光檢查，發現左肺明顯腫瘤（紅圈處）。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

55歲業務員「阿明」菸齡超過30年，近日因喉嚨沙啞及背痛影響談生意，就醫發現腰椎骨疑似「被吃掉」，後確診肺癌第4期併發癌細胞多處骨頭轉移，讓他頓覺晴天霹靂，目前採用抗血管新生療法阻斷擴散，持續治療中；醫師呼籲，老菸槍務必安排低劑量電腦斷層（CT）癌篩，才能及早發現治療。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓指出，阿明每天都得抽個1至2包菸才過癮，今年2月出現喉嚨沙啞及下背部疼痛，先後諮詢耳鼻喉科、骨科，經磁振造影（MRI）檢查竟顯示腰椎骨第4至5節「被吃掉」，疑為癌細胞移轉。經X光、CT等系列檢查，確認左肺肺癌第四期且已多處骨頭轉移，病情發展十分迅速。

醫療團隊考量患者疼痛情形嚴重，先透過「好神刀」放射治療減輕其疼痛狀況，好轉後再以傳統標靶藥物治療，並建議採用副作用較低的「抗血管新生療法」，藉此阻斷腫瘤養分供給，也阻斷癌細胞擴散能力，目前正持續治療中。

戴芳銓提醒，肺癌初期症狀不明顯，可能有久咳、咳痰或咳血等徵狀，若同時背痛、肩膀痛及食慾不振、體重短時間減輕等情形，應提高警覺就醫以免延誤病情。另建議，65歲以上成人每年接受1次胸部X光片檢查，若有抽菸、家族史及接觸致癌物質的成人，應接受低劑量電腦斷層篩檢，萬一不幸罹癌，也能藉由手術、化學治療、放射線治療、標靶治療及免疫治療等方式，控制腫瘤生長與轉移。

戴芳銓補充，根據衛福部國民健康署肺癌早期偵測計畫規定，符合年齡門檻的民眾若具肺癌家族史或「重度吸菸史」達30「包年」以上者，每2年可安排1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查；「包年」是用「平均每日吸菸包數」乘以「吸菸年數」計算。