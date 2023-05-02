台北中山九昱希爾頓逸林酒店2樓alley麗餐廳，自5月15日至8月31日止推出「相聚逸林」畢業派對專案，每位1,800元+10%，滿最低人數20位除贈送1人免費、共21位用餐外，再送精選紅／白酒2瓶與1,000元餐飲抵用券。另為增加市場競爭力，凡酒店所在區域內指定高中大學，可再享免服務費之優惠。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊，以「特別的日子，我們相聚逸林」為核心概念所設計的畢業派對專案，以西式套餐型態規劃以四人為一組的澎湃料理，內容除了特選綜合風味麵包籃、開胃爽口的凱薩沙拉、香氣濃郁的奶油時蔬（玉米、青花菜、四季豆、紅蘿蔔）、金黃酥脆的洋蔥圈與薯條，以及每日精選甜點盤之外，主食為用料豪邁口感滑順，充滿鄉野風味的奶油野菇義大利麵、外皮油亮肉質軟嫩的碳烤義式香料嫩雞、搭配香醇紅酒牛肉醬或清新野莓紅酒醬品嘗，滋味更顯獨特的特製香烤美式豬肋排，以及軟嫩易嚼香醇入味的義式紅酒香料燉牛肉等。【禁止酒駕，未成年請勿飲酒】