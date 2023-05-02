LINE Bank推出下半年兩大旅遊提案，第一是「Workcation探索旅遊當地的風土民情」，因疫情影響，Workcation辦公度假是近年最熱門的度假方式，若有機會享受在世界任何地方工作的樂趣，民眾能在完成工作的同時，抽出時間探索當地的風土民情。

LINE Bank表示，5月12日前，星宇航空消費以LINE Pay綁定LINE Bank快點卡付款，單筆消費滿20,000元，即享LINE Pay活動LINE POINTS 3％點數回饋（活動期間每LINE Pay帳號限得750點），還享LINE Bank筆筆回饋LINE POINTS無上限。

若不想花時間做功課，直接上網購買完整旅遊行程，5月25日前，雄獅旅行社消費以LINE Pay綁定LINE Bank快點卡付款，單筆消費滿10,000元，即享LINE Pay活動LINE POINTS 6％點數回饋（活動期間每LINE Pay帳號限得900點），還享LINE Bank筆筆回饋LINE POINTS無上限。

下半年旅遊提案二，則為無論短宿、長租，按照自己的喜好探索世界，依照自己的喜好來探索世界，重拾旅行的趣味，無論是短時間的旅遊，或是給自己一段時間長宿，都是沉靜身心最佳的方式。倘若事先決定行程，出發前先訂房不但價格相對合理，搶在優惠期間預訂，刷快點卡在全球知名三大訂房網站皆享LINE POINTS點數優惠。

LINE Bank指出，想入住國內、外奢華酒店或旅宿的民眾，於Booking.com x Visa專屬網站訂房且入住，只要結帳時刷快點卡，享稅前房價最高10％刷卡金回饋，先訂後付，無須登錄，回饋無上限。

於8月31日前，於Agoda x Visa專屬網站訂房，刷快點卡付款免輸入優惠碼，享限量12％優惠。3月31日前，於Hotels.com選擇國際連鎖酒店、度假村與當地民宿，刷快點卡線上訂房，付款頁面輸入折扣代碼「VISA8」，立即享有92折優惠。