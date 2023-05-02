5月1日勞動節今年勞團遊行回歸，五一行動聯盟上凱道喊出「八年全執政、勞工算總帳！」檢討民進黨中央執政近8年以來勞動政策落實情形。強調台灣受雇人員報酬占比從1991年的50％，到金融風暴都還有46.5％，但2021年卻下滑到43.03％，顯見雇主獲利的果實未和勞工分享。粉專「政客爽」直呼要下架民進黨，人民才有好日子。網友也批蔡執政不及格，勞工工時高居全世界第4高，實質薪資負成長，讓台灣變成過勞之島。

全國產業總工會理事長江健興表示，民進黨經過8年執政，很多政見如提高工資、處理勞保年金等都尚未落實，而台灣受雇人員報酬占比從1991年的50％，到金融風暴都還有46.5％，但2021年卻下滑到43.03％，顯見雇主獲利的果實未和勞工分享。他強調，遊行的主要訴求之一是要求提高基本工資，這是雇主與勞工分享獲利果實的方式；另也要求政府加速訂定最低工資法，讓勞雇之間薪資規範有依循，避免雙方年年爭議不斷。

五一行動聯盟表示，勞工大遊行有四大訴求，一、勞工要加薪、國假要恢復；二、青年要希望、老年要尊嚴；三、非典要保障、醫護要勞權；四、工會要有力、三權要完整。

政客爽對此直呼「下架民進黨，人民才有好日子！」網友表示「不睜眼的綠腦大有人在，一天到晚罵國民黨賣台，結果賣了幾十年，臺灣老百姓從只求溫飽顧肚子到經濟成長人人有錢；反觀一天到晚把愛台灣掛嘴邊的民進黨，才短短幾年就快把臺灣搞垮了，是愛臺幣顧自己的口袋啦！」。

也有人說「蔡政府勞工政策七大不及格，包括工時高居全世界第四高，讓台灣變成過勞之島，實質薪資負成長等，對於五一勞動節放假的規定也墨守成規，只讓製造業員工放假，服務業與政府部門的員工不放的怪異現象，行政院應回應社會期待，將五一勞動節定為國定假日才是正道！」