樂天啦啦隊女神林襄，憑藉著甜美外型以及傲人身材獲得不少粉絲喜愛，更紅到日韓，人氣席捲各國。近期她趁著工作之餘，與好友們一同飛往南韓旅遊，除了曬出多張美照外，林襄更被好友們曝光她被粉絲叫錯名的糗事。

林襄近期與一眾好友們飛往南韓旅遊，不僅她時常和粉絲分享一路上的所見所聞，好友棠娜也不落人後的曝光她在旅途上發生的趣事，只見好友以貼文的方式透露林襄在旅遊過程中私下貼心的一面，表示她不僅主動幫忙整理行李，還會提醒貴重物品要記得攜帶，大讚林襄是個搞笑的「貼心小鬼」。

然而，棠娜在文末中的標註的林襄社群帳號，卻附上了「林囊(ㄋㄤˊ)」二字，引發粉絲好奇。對此，棠娜在限時動態中，透露是因為其中有一位粉絲，認錯林襄的名字，而林襄也轉發相關畫面，並附上「吼唷」以及哭臉的表情符號，逗趣互動也展現出兩人的好交情。

此外，林襄也在IG上曬出一系列出遊美照，而最新的畫面中，她身穿黑色短馬甲，以跪姿在床上看著鏡頭，嘟嘴的表情配上火辣的穿搭，引發粉絲遐想聯翩，忍不住留言：「太有料了吧」、「好可愛」、「我越看越喜歡小襄了」、「怎麼會那麼好看。」