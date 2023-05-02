29歲「奶茶妹妹」章澤天2015年嫁給大20歲、前京東集團CEO劉強東，未料2018年男方捲入「性侵疑雲」，一度讓這段豪門婚姻破碎，不過經過此事後，兩人感情似乎更好了，日前不僅迎來第二胎，近日更被網友捕獲私下真實互動，引起熱議。

有網友在英國倫敦巧遇章澤天和劉強東，只見她們穿著同款白色羽絨背心，兩人打扮相當休閒低調，章澤天挽著劉強東的手臂在公園散步，即使已是老夫老妻，仍穿著情侶裝扮，看上去相當恩愛。

而也有人發現，劉強東腳上穿的愛馬仕球鞋，是要買愛馬仕的包需配貨的鞋，推測他應是為了給愛妻買包，讓網友看了都忍不住調侃「原來天下男人的命運都是一樣的」。

劉強東2018年捲入性侵疑雲，案件經過法律訴訟纏鬥4年，去年雙方決定消除誤會以和解收場，劉強東也發聲向被此事困擾的所有人尤其是他的妻子表示歉意，並特別感謝妻子在此期間的寬容、支持與陪伴，沒有她，無法堅持到今天，更透露即將迎來新的小生命。

本來夫妻倆婚後就育有1女，如今透露即將迎來新的小生命，加上章澤天去年也被拍到大肚照，感情似乎沒受到桃色糾紛影響，今年2月初知情人士也透露章澤天已在美國順利生下一名男嬰，湊了一個好字。