有美國 25 家軍火商參與的美台商會國防產業訪團於 4 月 30 日抵台，傳出將進入總統府由總統蔡英文親自接見，府方則否認有此消息。而美軍特種作戰司令部上周舉行年度軍演時，也首度模擬進入台灣抵禦中國侵台。前駐紐西蘭大使介文汲今( 2 日)表示，台海在幾年內從和平之海變成兵兇戰危的地方，明顯是有美國不斷放話的外部因素影響，而台灣內部也有執政黨的官員跟著唱和，根本就沒有重視台灣人民的生命財產，對不起台灣兩千三百多萬人。

介文汲今在《新聞大白話》節目中指出，美國軍火商訪問台灣，以蔡英文的身分若與軍火商見面，在全世界都極為罕見，如果政治領袖跟軍火商見面，真的太沒有國際概念跟政治敏感度，應該要直接下台，世界各國對於這種販賣戰爭的商人，一定是避之唯恐不及，還好總統府有出面澄清沒有見面。

介文汲表示，美國現在鼓吹台海的戰爭氣氛、開戰可能性的動作，越來越緊密，接連放出軍演、調兵遣將、航母駛過台海等等，都是美國想將台海推向戰爭的明顯證據。他也提到，自拜登政府上台的兩三年來，不斷將台海的軍事緊張程度升高，各種的軍武、軍演消息，政治人物、軍事人物放話台海哪一年會開戰、台美準備好了沒有，以及台灣人人要有AK47、警察局要放刺針飛彈等等，這些消息都是從美國傳出來的，「我們要提高警覺，有人是希望在台海生事」。

介文汲強調，如果台灣跟著這些拍子跳舞，就會正如他們所說，「第三次世界大戰就會在台海開打」，台灣人願意做這種事情嗎？看這些訊息時，一定要保持冷靜、理智的心態來看。他認為，本來台灣是可以過非常平靜安穩的日子，前總統馬英九執政的八年台海是和平之海，幾年過去就變成風雲密布、戰火頻吹的地方，而台灣人的生活、心態並沒有改變，顯然都是外部因素所造成，但內部因素，也就是台灣現在執政的政府官員明著唱和，完全沒有置台灣老百姓的生命財產於重要的地位。

介文汲呼籲，台灣所有的政治人物，都要以止戰、避戰、創造和平為主要的工作，而不是跟著希望台海變成一片戰火的那股力量一路走到黑，那會對不起台灣兩千三百萬人民。