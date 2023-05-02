大陸東莞市廣東現代國際展覽中心舉辦「2023東莞春季國際車展」，日前1間車商的美腿車模，穿著白色緊身短洋裝，擺著POSE讓現場的攝影師拍照時，竟突然動怒飆罵「不要蹲下來拍好不好，有沒有點素質」，還嗆這名蹲拍攝影師「你媽媽不是女的嗎？」；而這段畫面也被拍下在網上流傳，網友也搖頭「攝影師確實差勁」。

綜合陸媒報導，2023東莞春季國際車展於4月29日至5月2日盛大舉辦，然而有名車商的美腿車模，穿著一席白色緊身短洋裝，非常敬業的擺著姿勢配合現場攝影師拍照，豈料，這名車模突然發怒，並且嗆其中一位攝影男子「不要蹲下來拍好不好，有沒有點素質」，而該名蹲著拍照的攝影男卻嗆「又不是沒見過女的，拍張照怎麼了？」，車模聽完氣炸回嗆「你媽媽不是女的嗎？」，最後這位攝影男悻悻然的收起相機離開，並抱怨「這麼小氣，不拍妳了」，而車模則繼續擺姿勢，讓其他攝影師拍照，並表示「不尊重女性，不尊重自己的攝影師，不稀罕他來拍照」。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「色影師罷了」、「其實不太了解，車展位什麼要模特兒站台」、「不給拍找，不要做這行啊」、「在攝影師的眼裡只有商品」、「不是一個拿手機的人，這樣也能叫攝影師？」、「攝影師確實差勁」、「可以穿長一點的，車展現場除了蹲拍的攝影師，還可能有小朋友」。

另外，有目擊網友也表示，遭車模怒嗆的攝影男一直蹲著拍照，且相機拍照的角度和別人都不同，應該是這位車模發現對方「行為怪異」，因此當場訓斥阻止，而訓斥過程也被拍下來上傳到網路上；據車展官方表示，不知道這件事，也未收到關於此事見的投訴，另外車展現場也會有負責的工作人員巡視住意。