曾梵志的《面具2000 第三號》、乾隆帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯，5月都將在台展出。邦瀚斯拍賣行11日起為期3天，攜140餘件春拍精品與台灣藏家交流。

曾梵志《面具2000 第三號》是邦瀚斯本季最高估價拍品，估值1500百萬至2500百萬港元，此作品自面世20多年來從未見諸拍場。曾梵志的「面具系列」經歷7年時間反覆鑽研，成為中國當代藝術中最為人熟悉的符號之一。《面具2000 第三號》是「面具系列」中尺幅最大的單人像作品之一，也是文少勵家族收藏中最受矚目的中國當代藝術品之一

《面具2000 第三號》以絢爛明亮的黃色和藍色為背景， 畫中人西裝畢挺，身旁跟著一頭鬥牛犬，漫步於沙灘之上，充分捕捉了90年代至 2000 年左右中國大陸社會發展的時代精神，從衣着與生活方式，以至中產階級的崛起，均反映當時社會格局之變 化。然而，經濟起飛亦帶來強烈的疏離感，面具所象徵的，正是隱藏着的真實自我。

同為今春矚目之作的乾隆帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯，典出乾隆帝御製詩《澄懷堂詩》，蘊含其正誼明道、治國安邦的政治文化理念，。此聯屬其中晚年典型書風，歷經近300年而首次公開面世。此七言聯上聯：「四壁圖書鑑今古」，表明乾隆帝「尊儒重道、以文治國」的理念；下聯：「一庭花木驗農桑」，則表示出他對農業生產的重視。聯上有螭龍紋「奉三無私」、「所寶惟賢」、「乾隆御筆」三方印章。乾隆帝以「奉三無私」勉勵自己以天下為公，不謀一己私利；「所寶惟賢」，則表示寶賢任能之重。

領銜本季「中國瓷器及工藝精品」的拍品為清雍正青花釉裏紅纏枝蓮紋如意尊，此如意尊為雍正官窯新創造型，富皇家氣派，故宮《活計清檔》中亦稱之為「雙喜寶珠瓶」或「雙帶寶珠瓶」。此品青花釉裡紅呈色純正，繪工嫻熟，畫意吉祥，其葫蘆形寓意福祿，有「福壽延綿」的吉祥寓意。