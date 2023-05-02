P2P借貸平台im.B爆詐騙，投資人炸鍋。金管會銀行局副局長童政彰2日指出，金管會近期持續接獲民眾指陳該公司疑有以「高利息假債權」收受民眾款項投資相關產品，似涉有違反銀行法「第29條第一1項」及「第29條之1」規定，依法最重可處7年以上有期徒刑、併科2,500萬以上5億元以下罰金。

童政彰表示，臺灣金隆科技公司並非金管會核發營業執照及監理的金融機構。金管會近期的確接獲民眾舉報該公司疑似涉有違反銀行法的行為，由於本案所涉情事涉及「刑事」責任的調查及認定，仍需由司法檢調機關視個案事實進行判斷。

據銀行法第125條的規定，若是違反第29條第一項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1,000萬元以上2億元以下罰金，其因犯罪獲取的財物或財產上利益達新台幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣2,500萬元以上5億元以下罰金。

由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台im.B」號稱年息可收12％，近期遭爆負責人落跑捲款金額恐高達25億元，目前自救會群組已超過2,000人。

童政彰指出，金管會鼓勵銀行與P2P合作，並訂有銀行自律規範。據銀行公會彙整資料，截至今年3月底止，計有3家銀行與4家P2P業者有合作關係，包括：遠銀與台灣聯合金融科技公司合作金流、永豐銀行與喬美國際網路公司合作資金保管，王道與關貿資訊公司及逗派金融科技公司合作廣告服務。至於P2P業者簽署自律規範之情形，因P2P業者非金會所轄管，金管會無相關資訊。

童政彰提醒，民眾透過網路借貸平臺從事借貸行為應注意四大風險：一、貸與人與借用人互不相識，對於倒帳風險難以合理預期評估。二、網路借貸平臺如經營管理能力不足，內部控制不佳可能發生捲款潛逃、詐欺，或資訊系統因駭客入侵致交易資料遭竄改、交易款項被盜或個人資料外洩等侵害權益事項。

三、貸與人出借後，款項非可隨時收回，縱使有債權讓與之機制，但不保證讓與成功，貸與人會面臨流動性風險。四、借款與存款不同，不能保證收回，民眾對未來的損失或糾紛需審慎評估並注意風險。