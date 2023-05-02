台股近期陷入震盪局面，對此，品觀點YT頻道＜聰明理財大小事＞主持人黃世聰，特別針對半導體組群及台積電進行分析，對於台積電的未來，若想要再上一層樓，居然就是靠著AI，這也將是台積電下一步最可能投資與發展的領域之一。

黃世聰指出，台積電開了法說會，韓國三星動作也很大，甚至韓國總統尹錫悅去訪問美國，看的出來，歐美之間的半導體法案陸續出籠，簡單說，中美對抗之下下個核心產業，就是晶片產業。

台積電的法說會，表達第一季的營收不如預期，但是毛利率卻比業界大家都好，主因有二，一是台幣貶值，二是因為先進製成的比重拉高，對於第二季的看法來說相對保守，認為會出現一個衰退的情形。

但它比較看好則是像AI等，手機PC目前並不好，在資本支出來看，則維持在320億到360億之間，而整個庫存調整，得到第三季才可能完成中。簡單來說，台積電的法說會，就是告訴大家，接下來的第二季不會太好。

黃世聰強調，根據外媒的報導，台積電對於晶片法案的實施細則諸多環節中，都己經跟美國政府大進行了，除了台積電外，韓國三星也在進行，它有許多的評估標準，都要看美國商務部的決定。

黃世聰說，現在來看，NBPC看起來不太好,但未來看好的領域有二，一個是AI，而AI需要大量的晶片，所以，AI相關的產品，可能會成為台積電最具爆發力的商機。連台積電也都說了HPC，所以高速運算部分，是未來最看好領域。

另外，整體手機要期待到下半年蘋果推出新手機，能夠帶動整個巿場及引領風潮。莖至連台積電最寄望的3奈米，上半年就要開始量產，但因為巿況不佳延遲下半年。所以一旦蘋果推出A系列時，要用上3奈米的晶片時，台積電的巿占可望拉升起來。

黃世聰強調，台積電的股價，都在500元上下震盪，過去EPS是39元,今年預估是35元，因此，以現在股價來看，若再往下低一點點，可以是布局的空間。簡單來說，上半年不好，下半年有機會不錯。大家可以持續觀察，就可以掌握台積電最佳入手時機與價格。