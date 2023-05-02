《親愛壞蛋》演員禾浩辰、項婕如、謝雨芝。（TVBS提供）

《親愛壞蛋》演員温昇豪、修杰楷都已是人父。（TVBS提供）

三立、TVBS《親愛壞蛋》演員温昇豪、修杰楷、禾浩辰、項婕如、謝雨芝與導演洪子鵬2日齊聚為戲宣傳，剛從新加坡拍戲回台的温昇豪戴著眼鏡出席，透露是因為右眼長了顆針眼，透露前一晚剛發作，主要應該是太累，已經看醫生也擦抗生素、吃藥，他回憶10幾年前也曾長針眼，當時是跟隋棠去海外宣傳夯劇《犀利人妻》時，被笑原來長針眼關鍵就是跟隋棠合作，他則笑回：「但她今天又沒來！」

項婕如飾演温昇豪與隋棠的女兒，因遭受校園霸凌的壓力與創傷而罹患解離症，項婕如坦言求學過程多少都會遇到霸凌，她高中時就曾被兩個學姊叫到走廊，警告她「小心一點」，只因為對方喜歡的男生對她有意思，「不是因為我做了什麼，而是我的存在對她就是一種傷害」，當時才15歲的她不敢也不知道怎麼回應，後來只能做到盡量避開對方、不走會遇到對方的路。温昇豪馬上劇中無厘頭爸爸上身：「叫妳小心一點？那她可能是算命的！」項婕如一秒噴笑，大讚：「爸爸好棒喔！」

從小打籃球的禾浩辰更說，他遇到的是更直接的霸凌，因為球隊生活學長學弟制很重，國一、高一的學弟一定會被欺負，例如被「蓋布袋」，有時只是練球氣氛很差，一年級就站一排，學長直接朝每人臉上摜一拳，當時覺得這已經是很正常的事、就是球隊的傳統文化，但當他成為學長後，覺得大家都是小大人了，便不會這樣對待學弟，頂多體罰、拿東西打屁股，「因為同儕會給你壓力，學弟犯錯不處罰的話，學長看不起你！」他說被打罵、放進冷宮、排擠不跟你講話都很小兒科，「還有很多被羞辱、18禁不能講的。直到後來社會上愈來愈注重校園霸凌，就較少聽說了。

禾浩辰說，被霸凌欺負很痛苦難熬，但他只會自己躲起來偷哭、慢慢消化，也不敢跟家人講，覺得反正這環境都這樣，頂多跟一兩個比較好的同儕聊天、一起做些瘋狂的事，例如當時為了忘記被霸凌的事，就翻牆進游泳池，在泳池邊抹得全身是泡泡，然後跳進泳池，因為以前是很不喜歡穿衣服的小屁孩，跟同儕都是一起洗澡、全裸袒裎相見，洗澡時還會互相尿尿、亂射。

項婕如也說，現在的小朋友法律常識比較好，「我以前也曾被挨過一巴掌，當下心想趕快挨完就好了，如果是現在，我會告死她，因為這是直接讓人受傷，而且3人以上就構成公然污辱。而且如果是現在，我可能敢反抗，甚至打回去！」

温昇豪與修杰楷都有女兒，是否擔心女兒被霸凌？修杰楷表示，他多少還是會擔心，但認為要給孩子很健全、健康的心態，「心夠強大，就不會覺得會被霸凌，別人說什麼，也不覺得被刺激到！」他舉例之前一群好友的小孩一起玩，小女生們故意要欺負一個小男生，男生力氣大就要推女兒咘咘一下，男孩的爸爸看到本來要進去罵兒子，他就說「不行，先觀察一下」，事後他問咘咘是否覺得被推，咘咘果然回「沒有啊，我們在玩而已」，所以有時是大人自己解讀或覺得怎麼可以，但其實只要小孩心理狀態夠強大，就會自己生成力量。

温昇豪也非常贊同，強調只要內心夠強大就不會受影響，並開玩笑說「她不要去霸凌別人就好」，他認為在團體被欺負霸凌，如果不怕揍 、敢反抗反而就沒事，愈是因為被欺負而畏縮的，反而愈容易被打被欺負。

修杰楷劇中有不少與外遇對象曾莞婷激情熱吻場面，被問女兒波妞與咘咘有沒有看到？修杰楷笑說：「只要看到曾莞婷出現就會關掉電視說：『睡覺！』」反倒被老婆賈靜雯看到質問：「為什麼演吻戲沒有報備？」修杰楷解釋：「我有講，只是她記憶力不好。」

劇中也是與助理外遇的禾浩辰，則說：「我和修杰楷不一樣，身為球員我是默默的出軌，畢竟我是台灣之光，還是有些包袱在。」飾演禾浩辰老婆的謝雨芝說，在開拍前也努力練習如何揣摩當孕婦，她說：「老公出軌一定不只有單方面的問題，但自己一定要有謀生的能力，養活自己是很重要的。」

項婕如劇中對爸媽愛理不理、頗為叛逆，私下的她說，自己的叛逆好像都在工作裡面，平常反而沒經歷叛逆期，因為滿早就離開家裡，15歲便住校。剛入行時，因為收入不穩定，家人只有叫她不要再拍戲、找穩定的工作，「但我滿我行我素，告訴他們這是我自己的人生，我自己負責！」修杰楷一聽忍不住驚呼：「這超叛逆！一句打死！這句話很狠！」並說如果是女兒將來這樣跟他說，他會馬上「斷了金援」，項婕如笑回：「我就是沒金援才敢講這種話，我比較早開始工作，因為住校，很小就自己打工賺錢、分配每周要花多少！」

項婕如第一次飾演被性侵與被霸凌者角色，她說：「第一次演被性侵，原本還滿擔心的，因為我是對身體界線比較敏感的人，拍的時候很緊張，不過在滿小的空間裡人多反而覺得比較安心，覺得真的是在工作！真正拍時，覺得滿身歷其境地面對恐懼，不僅生理上有反應，心理也有感受，回家還開始做惡夢，夢到在拍戲。但我本身就是滿常做夢的人，拍喜劇也是會做開心的夢！」