溫馨五月天，感恩孝親情。為弘揚傳統孝道美德，協助提升地方教育文化內涵，中鋼5月2日攜手高雄市小港區國中、國小，假明義國中活動中心，舉辦112年母親節孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎典禮。

表揚活動，由明義國中校長洪自強主持，共計有小港區國中及國小推薦的28位孝親楷模及其家長，以及102位獲得績優獎學金的學生出席接受表揚及頒獎，親蒞會場的貴賓包括高雄市政府教育局督學沈素甜、小港區公所區長周益堂及小港區各級學校校長等，與會的師生及家長共約兩百餘人，場面倍感溫馨。

洪自強致詞時指出，隨著國內本土疫情趨緩，民眾逐步回歸正常生活，感謝中鋼公司長期支持及深根地方教育，並在母親節前夕一同舉辦這次深具感恩意義的活動。此外，洪校長更勉勵獲得孝親楷模表揚及績優獎學金的同學，努力讓自己在品行及學業的表現好還要更好，才不負父母親的殷殷期待。

沈素甜致詞提及，無論社會如何演進及改變，父慈子孝是大家要追求的價值觀，感謝在場學子們的父母親，因為有你們的用心照顧及陪伴，孩子們才會有如此優秀的表現，同時也鼓勵學子們不吝於表達對母親的愛，回家要記得大聲對著媽媽說出「我愛你」這三個字。

周益堂致詞表示，感謝中鋼公司今日拋磚引玉在小港區辦理孝親楷模表揚這麼有意義的活動，對於促進小港地區祥和風氣有正向推助力，也期勉獲獎學子們鼓勵身邊的同學及朋友，帶動見賢思齊及傳揚孝親美德的風氣。

孫宏魁致詞表示，母愛最無私，勝似春暉榮大地，因為有父母親的辛勞付出，才能讓受獎同學站上頒獎舞台成為大家心中的表率，勉勵在場學子們持續秉持百善孝為先的初衷，時時懷著感恩、惜福的心，並抱持正面積極的人生觀。此外，中鋼公司特別感謝明義國中與小港國中學生們投入活動節目的熱情演出，以及明義國中團隊協助籌備及執行典禮活動，最後也向在場的各位家長們祝福「母親節快樂」。

今年的表揚活動中，各校所推舉的楷模有其令人印象深刻的孝親事蹟。例如鳳陽國小謝同學的父親兩年前因病逝世，家中頓失經濟支柱，只能由母親獨撐家計重擔，當時謝同學開始承擔父親的職責，主動分擔家務及幫忙照顧妹妹的生活起居，成為母親重要的小幫手；另，謝同學亦不厭其煩幫忙班上同學們解答數學問題，是班上最受歡迎的數學小老師。此外，明義國中吳同學體恤父母親擔任跆拳道教練工作的繁忙，從小就很獨立自主，課業不需要父母操心外，課餘時間也主動在道館幫忙分攤事務，吳同學雖然不擅長烹飪，但曾在深夜主動為忙碌的父親煎了荷包蛋當宵夜，讓疲累辛苦工作的父母親深感窩心。

活動典禮簡單隆重，在溫馨感人的頒獎過程中，安排小港在地的明義國中弦樂團、管樂團以及小港國中直笛團的精彩演出，讓每位出席與會來賓在優美的音樂響宴中，提前歡度感人又有意義的母親節。