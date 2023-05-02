台灣民眾黨主席柯文哲欲角逐2024總統大選，辦公室發言人陳智菡今天前往民眾黨部領表，柯文哲預計8日登記截止前赴民眾黨部親自登記，20日將舉辦總統政見記者會，地點不會選在台北市，另傳出柯文哲6月將訪日，陳說「不可諱言，訪日是一個選項」。

民眾黨自4月27日到5月8日開放總統、區域立委領表登記，柯文哲今天派陳智菡前往民眾黨部領表，20日舉行參選記者會，地點選擇不會在台北。

陳智菡受訪表示，今天領表後將展開35位黨代表連署，柯文哲預計8日前親自赴民眾黨部登記，為讓民眾了解理念，柯文哲登記參選後，將於20日舉行正式記者會說明理念、政見，包含共榮社會、聯合政府、台灣自主、兩岸和平等都會告訴大家。

陳智菡說，記者會選址過程討論蠻多，有人說要在本命區台北市，或回到家鄉新竹市，經過內部討論後，包含柯文哲從政經歷、醫師背景通盤考量，且是一個對台灣有意義的地方，大家可以拭目以待。

陳智菡強調，希望這是一場改變台灣政治文化的社會運動，這不只是一場選舉，也是一場理念之爭，有非常多要說明的東西，包括理念、政見。至於是否會公布副手，陳表示，當天要公布的蠻多的，當然有自己的期程、規畫，現在都不太適合說太多。

被問到柯文哲是否規畫訪日？陳智菡說，柯文哲在訪美期間不斷跟美方溝通，希望能台灣加入區域性經濟組織，提升台灣國力，除了美國是重要盟友，日本也占有非常重要角色，「不可諱言，訪日是一個選項」。

傳出柯文哲陣營定調「侯郭等距」，陳智菡說，柯文哲不論是與郭台銘或是新北市長侯友宜，都保持友好關係，柯文哲會團結一切可團結力量，很多揣測只是捕風捉影。

是否可能與國民黨合作，陳智菡表示，柯文哲非常反對放話文化，媒體上常報導藍白合，但這說法似乎只是權力、位置交換，完全沒提到理念，到底希望帶給台灣什麼未來，若先提理念再提出合作，或許是比較好的選項。