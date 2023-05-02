財政部長莊翠雲1日率團赴韓國參加2023年亞銀理事會年會，由於自1986年後，亞銀擅改我國會籍名稱為「Taipei,China」。財經官員表示，將繼續向亞銀抗議，並希望恢復原有「中華民國」名稱，或至少改為「中華民國台灣」。但日前曾發生前總統馬英九出訪希臘演講，但頭銜竟被擅改成「台北前領袖」等矮化稱呼，名嘴黃揚明及粉專「政客爽」都虧，這次行政院長陳建仁怎麼不像酸馬時說「大部分人都會因此取消行程」？

馬英九日前應邀出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，其頭銜卻遭活動官網矮化，被不當標註為「前台北總統」和「前台北領導人」。陳建仁當時對此表示，馬英九是中華民國前任總統，代表國家尊嚴和主權，這次主辦單位邀請使用不適當名稱，對馬英九是極大不禮貌和不尊重，也是對馬英九很大的考驗，當每個人看到主辦單位對其名稱改來改去時，自己認為絕大部分人會因此取消去演講。

中華民國為亞銀創始會員國，亞銀在1986年通過中國大陸入會案，我國名稱自此被改為「Taipei,China」。我國為表示抗議，暫停出席年會，至1988年在李登輝總統主政下，以務實參加為原則，由中央銀行總裁張繼正率團出席，但張繼正在桌牌旁放置「抗議中」，表達對亞銀的不滿。

黃揚明今(2日)發文提到，陳建仁26日曾對馬英九遭希臘論壇更改名稱事件表示「每一個人看到主辦單位對自己的名稱被改的時候，絕大部分的人都會因此而取消演講。」他評以2字大酸「溫馨」。政客爽也直批，按照民進黨的邏輯，不是應該不要去嗎？陳建仁怎麼突然安靜了？是忘了跟天主請教嗎？自己的前總統被打壓就瘋狂諷刺、嘲笑，蔡政府官員去被叫中國台北，還繼續參加不敢講話。「可以，這很雙標，這很民進黨！」