俗稱潑水節的泰國新年宋干節連假結束後，泰國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數直線上升，泰國公共衛生部啟動免費施打疫苗加強針的計畫，總理也呼籲高危險族群盡速接種加強針。

泰國今年的宋干節連假落於4月13到17日，許多泰國人返鄉過節或出遊，今年更是COVID-19疫情後首度開放大型慶祝和潑水活動。根據公共衛生部疾病管制廳的數據，宋干節假期結束後，4月23到29日共有1811起確診案例，平均每天258例，死亡案例10例。

與4月16日到22日的1088例和死亡5例相比，確診人數正在逐漸攀升。從今年1月1日到4月29日，泰國累計確診案例為8382起，死亡288人。

總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）今天表示，隨著雨季來臨，疾病管制廳預測COVID-19確診人數將會持續增加，感染流感的人數也會上升。

阿努查表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）憂慮這樣的狀況，帕拉育呼籲高危險族群盡快去接種疫苗加強針，他也要求公衛部和其他相關單位加強教育民眾接種疫苗的重要性。

公共衛生部日前啟動今年COVID-19疫苗加強針的計畫，民眾可以到公立醫院或是政府設置的疫苗中心免費接種加強針。