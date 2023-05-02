台大經濟系與台大公共經濟研究中心、台灣經濟學會2日舉行「通膨與貨幣政策」研討會，包括前央行副總裁陳南光、央行理事陳旭昇、李怡庭及台大經濟系教授吳聰敏等人出席。

李怡庭認為，物價穩定是央行的首要職責，取得民眾信任非常重要，因為央行是發行法幣的唯一單位，必須透過經濟理論、實證研究分析，並定期檢討改進貨幣政策執行，再次呼籲央行應建立有獨立性、公開透明、可咎責性的央行和貨幣政策執行架構。

他強調，物價穩定會影響所得分配，造成財富分配不均，而低所得族群相較於高所得者，對於通膨感受度更高，因此，央行維持物價穩定，不僅是保護一般人的貨幣購買力，也是保護低所得家戶的生活水準。

她進一步指出，去年國內CPI年增率2.95％，但17項重要民生物資價格持續上漲，若參考ECB經驗，CPI編制把房價納入，CPI會再增加0.3至0.4個百分點，房價上升也間接推升房租，帶動CPI上漲，且房價上漲有僵固性及持續性，因此，建議台灣央行應編制多元物價指數，貨幣決策上將有更全面考量。

陳旭昇則指出，美國聯準會（Fed）在前年4月至11月對外宣稱這波通膨是短暫的，導致現在要用更大力氣處理通膨難題，不得不使用「暴力升息」來壓抑通膨，太晚行動已付出成本，也侵蝕了央行應有的可信度。

陳旭昇強調，通膨預期反應出消費者對通膨的看法，央行掌握通膨預期的資訊很重要，但弔詭的是，台灣央行從未對外說明台灣通膨預期現況，「沒有掌握資料與數據，如何擬定適當的貨幣政策？」，他呼籲央行進行消費「消費者通膨預期調查」，並以美國經驗為例，認為國內進行此調查「絕對做得到，就看要做不做」。

陳南光也認為，若忽略通膨預期的重要性，可能對於通膨產生誤判，其次是對於研究的重要性，央行自栩政府機構專業度最高，貨幣政策應透過研究基礎，若是用個人經驗來對貨幣政策進襲判斷，恐會相當侷限。

吳聰敏則建議，在保守封閉的機構待越久，越難突破保守封閉思維，央行制度如何變革很關鍵，呼籲台灣央行總裁應該要來自體制外人士，才有機會突破央行封閉決策的循環。