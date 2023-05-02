立康表示，以往經驗第一季為觀光工廠傳統淡季，然因今年疫情趨緩，景氣回溫，加上推出多樣化的優惠活動，以及交叉銷售（Cross -sale)與向上銷售（Up-sale)策略奏效，促使客單價提高，其中明星保健商品更繳出銷售佳績。

營運表現耀眼的立康，第一季合併營收1.56億元，年增53.79％；營業利益0.34億元，稅後淨利0.28億元，分別較去年同期成長89.97％與成長101.89％。

立康表示，由於大數據管理與行銷策略奏效，第一季高毛利的客戶回購業務較往年成長近三成，加上營業費用控制得宜，拉升毛利率達65.13％，營益率與稅後淨利率則則分別為21.75％與18.06％。

而依產品類別區分，第一季保健食品65.39％、藥品銷售32.82％，二者合計佔整體營業收入比重高達98.21％。

由於立康觀光工廠的消費主力以國內遊客為主，鄉鎮村里自強活動、公協會社團旅遊等行程多在4、5月間舉辦，因此第二季是季節性傳統旺季，在預期參觀人次增加，以及產品口碑效益持續發酵下，公司對營運審慎樂觀。

立康表示，未來將進一步積極進行客服中心的服務加值與產品品牌深耕，並分析更多的消費者資料，深入瞭解消費者的購買週期、特性、商品組合等，期望透過數據分析進一步提高客戶回購率，同時強化客戶忠誠與黏著度。

此外，將積極擴展網路購物平台，如官網、FB、電商平台合作等，並針對不同通路擬定不同的行銷策略，吸引顧客消費，預期客購業務占比未來亦將持續拉高，將有助毛利率持續向上走升，全年營運表現可期。