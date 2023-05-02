中華經濟研究院2日發布2023年4月未季調之台灣非製造業經理人指數NMI為55.8，連續6個月擴張， 指數續揚2.6個百分點，為2022年8月以來最快擴張速度。反映出全球景氣冷颼颼下，台灣內需市場的景氣熱度。

中經院分析，非製造業自去年7月以來持續景氣擴張，及至今年4月已有第10個月高於50.0的擴張，連續10個月的呈現是疫情期間少見的。而構成MNI的指數，多數均較3月上升，回穩趨勢已明顯。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，過去數月以來，內需產業轉熱，住宿餐飲足以「勁爆」形容，住宿餐飲業的NMI自3月的38.6大增至62.5，行業景氣熱絡程度十分驚人。

台灣調研團隊之一的中華採購與供應管理協會顧問白宗城指出，國人在疫情解封之後，幾乎全數跑到日本旅遊，國內旅遊市場並不如想像的好，樂見住宿餐飲業對於未來六個月展望指標仍有65.4，認為景氣有持續擴張的期待。

就NMI的八大產業來看，中經院指出，六大產業NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為金融保險業(63.1)、 住宿餐飲業(62.5)、教育暨專業科學業(59.6)、零售業(58.1)、運輸倉儲業(56.0)，營造暨不動產業(52.4)。至於批發業(42.4)與資訊暨通訊傳播業(49.2)，則回報NMI與前月相比呈現緊縮。

中經院指出，NMI八大產業中有五大產業回報「未來六個月展望」呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為營造暨不動產業(25.8)、批發業(31.9)、金融保險業(38.8)、資訊暨通訊傳播業(40.0%)與教育暨專業科學業(48.5)。其中，營造暨不動產業的低迷是受到多重因素所致。