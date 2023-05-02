水保局南投分局分局長陳榮俊表示，今年推出20條深度農遊路線，由達人帶遊客體驗農村四季的生命之歌。（楊靜茹攝）

日月潭地區業者響應低碳綠色旅遊新型態，也推出相關優惠活動。（楊靜茹攝）

一日里山體驗限量優惠價1199元，帶民眾遊仁愛鄉南豐社區（東岸部落），體驗賽德克傳統生活文化。（楊靜茹攝）

農委會水保局、日月潭風管處及埔里鎮公所2日在埔里舉行記者會，共推出20條「跟著蝴蝶去旅行」的農遊路線，遊程包括生態之旅、森林療育、紅茶慢旅、食農教育與里山體驗五大主軸，民眾5月底前搭台灣好行到日月潭並入住合法旅宿，可參加抽獎活動，有機會抽中最大獎iPhone14，還有多項限量優惠遊程供搶訂。

埔里鎮長廖志城說，台灣蝴蝶超過400種，埔里就多達250種，享有「蝴蝶王國」美稱，近年致力栽種蝴蝶幼蟲食草、及蝴蝶的蜜源植物，如今在桃米生態社區、鯉魚潭等多處，又可以欣賞蝴蝶翩翩篇美景，這次「跟著蝴蝶去旅行」在埔里開宣傳記者會，別具意義。

水保局南投分局分局長陳榮俊表示，今年深度農村旅遊行程，共分為生態之旅、森林療育、紅茶慢旅、食農教育與里山體驗五大主軸，推出20條深度農遊路線，由各社區達人帶遊客體驗農村四季的生命之歌，推出多項限量好康優惠，有興趣民眾可至「農村小童」臉書專頁查詢。

陳榮俊說，這次推出一日里山體驗優惠價1199元，限量100名，帶民眾遊仁愛鄉南豐社區（東岸部落），體驗賽德克傳統生活文化，如採集在食材並以傳統方式烹飪，手作弓箭並射擊練習，體驗獵人文化及Gaya精神。或是參加魚池東光社區龍哥單車微旅行，可獲金線蓮生態瓶及免費金線蓮DIY。

日月潭風管處指出，為了鼓勵民眾響應低碳綠色旅遊新型態，5月底前搭台灣好行到日月潭，並入住合法的旅宿，可參加「搭好行住宿抽好禮活動」，有機會抽中最大獎iPhone14；並享「低碳回饋集點」，集滿9點可至7-11水社棧門市兌換免費電輔車租借1次。