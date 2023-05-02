英王查爾斯三世（King Charles III）此生最重要的時刻即將來臨，週六（6日）他與妻子卡蜜拉王后的加冕大典將於倫敦西敏寺登場。僅限英國君主於加冕典禮使用的「聖愛德華王冠」已將近70年未曾出過倫敦塔半步，本週六即將戴在查爾斯三世頭頂上，象徵英國王室正式由查爾斯當家。這頂超級貴重的王冠以黃金打造，鑲嵌寶石與半寶石總計444顆，璀璨奪目，各大外媒均列為本次加冕大典必看重點。

St Edward's Crown is used at the moment of #Coronation. As it is placed on the Sovereign’s head, the congregation in the Abbey shout the words ‘God Save The King’.



Find out more about the history of the Crown in our film. pic.twitter.com/FMKnLadk5g — Royal Collection Trust (@RCT) April 29, 2023

《每日郵報》報導，「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）上次「亮相」是1953年，當時用於查爾斯的母親、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的加冕大典。去年12月，這頂「冠中之冠」移出倫敦塔接受尺寸修改，以符合查爾斯三世的頭圍。加冕儀式結束後，查爾斯會換上帝國王冠（Imperial State Crown）一路回到白金漢宮。

王冠總重達4.9磅（約2.23公斤），高度近30.5公分，配有天鵝絨帽噢貂皮環帶。冠體以22克拉黃金打造，今日價值約11.6萬英鎊（約新台幣445萬元）；444顆寶石包括的身價並無具體數字，這頂王冠未曾投保，因此極可能從未接受正式估價，不過《讀者文摘亞洲版》曾指王冠上所有寶石總值約4500萬英鎊（約新台幣17.28億元）。

「聖愛德華王冠」上一次登場是1953年英國女王伊麗莎白二世加冕儀式。（資料照／美聯社）

英國女王伊麗莎白二世去年9月辭世，葬禮過程中，帝國王冠立於女王棺木之上。（資料照／美聯社）

嵌於王冠的海藍寶石（aquamarine）總數345顆，均為玫瑰切工（rose-cut），據信來自巴西，由英王愛德華七世（Edward VII）1903年向巴西政府購買。海藍寶石屬於綠柱石的一種。白黃玉則有37顆，很可能也是20世紀初期購自巴西政府。白黃玉與海藍寶石同樣圍繞王冠，也見於王冠上的十字交叉、百合花裝飾。

碧璽有27顆，據信產自斯里蘭卡與巴西。碧璽以粉紅色、綠色、藍色與黃色最為常見，聖愛德華王冠上的碧璽散發粉紅色光澤。紅寶石有12顆，可見於王冠的十字交叉與百合花部位，來源可能有好幾處，一直沒有無確切定論。歷史上的紅寶石重要產區包括緬甸、斯里蘭卡、泰國與越南。

倫敦國王十字車站展示英王查爾斯三世與王后卡蜜拉的巨幅相片。（圖／美聯社）

A Scrabble tile-laden replica of St Edward’s crown has been unveiled to mark the 75th anniversary of the popular board game and the upcoming coronation of King Charles pic.twitter.com/BAVqPq7efs — Reuters (@Reuters) April 13, 2023

紫水晶一共7枚，來源未明，可能產自巴西、烏拉圭、尚比亞或俄羅斯。藍寶石有6顆，歷來產區包括馬達加斯加、斯里蘭卡、泰國與澳洲。鋯石有2枚，散發黃色光芒，多半產自柬埔寨、泰國、斯里蘭卡。

石榴石、尖晶石各1枚，橄欖石至少1枚。其餘的寶石與半寶石則未知其名。聖愛德華王冠上的石榴石據信來自14世紀的波希米亞地區（現今捷克）。尖晶石產地以東南亞為主，身價最高的當屬紅色與粉紅色。橄欖石產區遍及全球，其中以美國、中國、巴基斯坦最為重要。

這頂王冠最初是在1661年為查爾斯二世（Charles II）加冕所打造，以11世紀君王「懺悔者愛德華」（Edward the Confessor）命名。懺悔者愛德華是盎格魯薩克遜王朝最後一任君主，1042年至1066年在位。這頂王冠僅限英王加冕時使用，歷代均有修整改動，19世紀時重量減輕並加上現今可見的紫色天鵝絨帽體。在「聖愛德華王冠」問世之前，中世紀時期原已有一頂用於加冕的王冠， 1163年首次在懺悔者愛德華陵墓發現，1649年君主制短暫廢除期間熔化出售。