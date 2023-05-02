陳時中。（資料照）

中央流行疫情指揮中心1日解編，今舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，日前邀請桃園市空服員職業工會代表空服員受獎，但工會認為疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷，拒絕出席。指揮官王必勝對此表示遺憾，但仍然感謝他們。前指揮官陳時中則表示，在防疫的過程中，每個行業都有被限制、被傷害，心裡有很多感受，以後大家應該多溝通。

為感謝COVID-19疫情3年多熱心援助物資、付出時間精力支援防疫團隊的幕後英雄，疾管署今舉辦「COVID-19贈感恩暨授獎表揚晚會」，由總統蔡英文及行政院院長陳建親自發感謝獎座予有功人員及團體.向他們致上最真誠的謝意。同時感謝國人的自律與國際友人，不分彼此，團結抗疫，守護更美好的台灣。

桃園市空服員職業工會日前拒絕受獎，表示疫情期間國家仍有各種航空輸運的需要，機組員服勤時只能小心翼翼保護自己，但是包括口罩、手套到防護衣和機上組員專用廁所等防疫護具，都得靠工會和基層空服員花莫大力氣爭取。

工會指出，更不滿的是，機組員陷入「反覆隔離」的輪迴中，基本人權、自由、生活圈被反覆剝奪。機組員甚至連就醫養病和搭乘大眾運輸的基本需求都嚴重受限，篩檢頻率也過高，傷害機組員的身心。空服員真正需要的是，總統、行政院、指揮中心和民航局在疫情恢復之際，全力協助平反空服員的聲譽、洗刷汙名，這才是領導者應有的、為國為民的高度。

對於空服員工會拒絕受獎，王必勝表示，今日第一線防疫工作人員共57個職類出席，機師、空服員都在內，很遺憾他們不能來，還是要在這邊感謝他們，他們在邊境管制上角色特殊，受了很多委屈，他先前在民航局的活動也跟他們致歉，強調感謝每個職類的人員。

至於捐贈疫苗的民間單位是否受邀？王必勝說，我們都有邀請，今日共邀請800個單位受獎，其中400多個前來。其中，台積電不克前來，鴻海、慈濟有派代表過來。

陳時中今也出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，他表示，今日感覺非常興奮，想起當時2020年6月7日實施防疫新生活，但如今真正的新生活真的開始了。對於部分工會拒絕參與，他認為應該多溝通，在防疫的過程中，每個行業都有被限制、被傷害，心裡有很多感受，以後大家應該多溝通。