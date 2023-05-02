南韓女團少女時代前成員Jessica(鄭秀妍)當年退團後，積極轉往大陸展開演藝活動及服飾品牌，去年更以人氣綜藝《乘風破浪的姐姐》，再創事業巔峰，近來她出席位於深圳的時尚活動，與前F4成員吳建豪同台，未料對方竟在閒聊過程中，提起見過少女時代的成員，使她尷尬不已，表情全被拍下，引起外界關注。

吳建豪日前在跟Jessica打招呼閒聊時，以英文表示：「我們有共同的朋友Reggie」，Jessica聽完開心回應：「Ah，Reggie」，未料接下來吳建豪補充說：「還有Tiffany跟秀英，我好多年前見過她們」，此時Jessica臉上有些尷尬，只回了一句：「Oh～okay」。而事後吳建豪在IG貼出兩人合照，背景音樂還是少女時代名曲《GEE》。

這段對話曝光後，網友們紛紛熱議：「人家不見得理解韓娛那些事吧」、「其實我也不知道少時成員跟Jessica有矛盾」、「提誰不行，偏偏提秀英跟Tiffany」、「提妹妹Krystal還比較合理，助理或經紀人沒事前說嗎？」、「人家早就退團了」、「事實就是跟不熟的人說話最好閉嘴，別亂說話得罪人」、「哪壺不開提哪壺啊。」

Jessica原屬少女時代，但2014年公司突然發聲明宣布她已離開團體，並表示她無法兼顧個人事業跟團體活動，隔年8月雙方更提前解約，對此，Jessica反控是隊友跟公司要求退團，更強調她創立時尚品牌之前，已徵求隊友跟公司意見，並獲得同意，未料15年來的心血竟化為一場空，感到非常難過。