新光三越beautySTAGE美麗台－CLINIQUE激光淡斑超速組，特價49折2650元。（新光三越提供）

新光三越beautySTAGE美麗台－KIEHL’S嫩皮精華發光組，特價57折3550元。（新光三越提供）

SOGO plus忠孝館ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露，買1送1特惠組，特價5150元。（SOGO提供）

SOGO plus復興館Whoo后天氣丹華炫美肌禮盒，特價7500元。（SOGO提供）

微風精品線上獨家CREED銀色山泉 X ROBBi聯名限量太空兔香氛組合，推薦價1萬7680元。（微風提供）

微風精品線上CHANEL香奈兒N°5淡香水50ml，推薦價3595元。（微風提供）

百貨線上美妝購物體驗再進化，新光三越成立6年的選物品牌「beautySTAGE美麗台」，除囊括各大美妝，現再首發推出線上一對一真人產品、妝容諮詢服務，希望吸引更多年輕族群，不出門也能享受購物諮詢。另SOGO百貨、微風線上購物平台也搭配母親節活動，推出8％回饋與國際香氛大賞。

新光三越於2017年創立複合式美妝品牌「beautySTAGE美麗台」，除線上購物平台外，也在全台開出5家實體店，以選物店的多樣性、方便自由搭配，享受沒有性別、時間限制的無壓力消費體驗，廣受18至30歲年輕族群的喜愛，業績亦持續維持2位數成長的表現。

「beautySTAGE美麗台」現積極強化（OMO）線上線下整合，明（3日）起線上購物平台全新升級上線，包括擴大延攬國際大牌美妝、趨勢美妝、clean beauty、頂級香氛等逾100家美妝品牌；此外，將實體才有的服務體驗，延伸至線上平台，首發推出「e美容顧問」線上真人美容顧問一對一諮詢，讓消費者在線上購物同時，也能獲得真人美容顧問的介紹、試色及妝容教學。明（3日）開站日限定，全站滿1000元現抵100元、滿3000元再贈3000點skm points，後天（4日）至5月14日全站滿2000元現抵200元、滿3000元再贈2000點skm points，最高20%回饋。

另SOGO百貨全新線上購物平台「SOGO plus」即日起至5月14日母親節期間，滿5000元現折400元，最高8%回饋，還有不限金額免運、累積消費滿萬元Happy Go點數3倍送、網購店取Happy Go點數5倍送。

微風精品線上BREEZEONLINE即日起至5月12日，推出國際精品香氛大賞，特別與各品牌聯合，精選10款香氛主打促銷，如精品品牌的CHANEL、Tiffany & Co.、MIU MIU、Maison Francis Kurkdjian，及香氛迷喜愛的Le Labo等都同步參與活動，5月12日輸入折扣碼「PERFUME」再享限時9折。