星宇航空（2646）今天公告，星威投資開發有限公司及其代表人聶國維請辭法人董事，因應星宇航空未來上市（櫃）規劃，擬變更董事結構。聶國維素有「聶公」稱號，長期擔任長榮集團兼長榮航空發言人，2016年從長榮集團退休後，跟隨張國煒腳步轉任星宇航空公關長，被視為張國煒最重要的左右手。

星宇航空自2018年成立以來就備受期待，董事長張國煒誓言要打造一家精品級航空公司，讓台灣在地品牌揚名國際，去年9月30日興櫃掛牌，透過獨特的品牌魅力走出屬於自己的路，為航空市場注入新的活力。星宇航空實收資本額181.17億元，最大股東為董事長張國煒本人，堪稱近年來台灣興櫃市場資本額最大企業。

根據重訊公告，今（2）日法人董事星威投資開發有限公司及其代表人聶國維辭任一席董事，辭職生效日為今年6月29日，董事一席缺額將於今年度股東常會另行補選。

星宇航空2023年3月總營收為14.63億元，續創歷史次高，月增率7％，年增率1411％。其中，客運營收為12.93億元，月增6％，年增2876％。自台灣解封後，客運量穩定成長，且由於3月下旬進入日本櫻花祭旅遊旺季，旅客人數也隨之持續攀升。3月貨運營收為1.14億元，月減6％，年增145％。由於整體貨運市場航班運能供給持續增加，使運價小幅收斂，在美國洛杉磯航線開航後，貨運營收可望提昇。