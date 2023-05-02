國家通訊傳播委員會（NCC）明天審查鏡電視上架案與鏡電視董監事與負責人變更等案。民眾黨立委陳琬惠今天發出「給陳耀祥以外六位NCC委員的公開信」，她指出，儘管諸多違法爭議都沒有調查完成，NCC主委陳耀祥在明天就打算排案硬闖，喊話「您們真的願意和陳耀祥一樣，屈從於權勢嗎？」期盼NCC能守住最後一絲獨立機關的風骨，別放任權貴踐踏。

給陳耀祥以外六位NCC委員的公開信：

兩個禮拜以前，針對NCC主委陳耀祥意圖強行闖關鏡電視董監變更與上架案，我召開記者會，明確指出有三大核心爭議尚未釐清，包括：政治黑手介入、鏡電視違反行政處分附款以及NCC內部洩密不斷；這些爭議沒有調查完成前，不應該違反去年底交通委員會所通過的臨時提案，否則，NCC就是公然藐視國會、無視國會監督！

然而，隔天的交通委員會，在民進黨柯建銘總召的「壓陣」下，讓陳耀祥安然度過，不必備詢就草草散會。

結果一如預期，儘管諸多違法爭議都沒有調查完成，陳耀祥在明天就打算排案硬闖。坦白說，我對陳耀祥早已沒什麼期待，一個得了官癌、甘於淪為黨政層峰及媒體財團旗子的NCC主委，還有臉賴在那個位子上，根本對不起國家人民！

我要懇切地向其他六位NCC委員們說，當鏡電視當時的三董一監給NCC的「鏡電視公司變更案應補正事項」回覆清楚寫明「裴前董事長及精鏡傳媒公司，時至今日仍在許多方面與本公司牽連甚深，尚未切割」、大股東陳泰銘向立委證實已賣股、去年10月27日鏡電視董監事補選時真正的股東是誰？新的董監事由誰提名？又代表那些新股東的利益？這些問題都沒有釐清前，您們真的願意和陳耀祥一樣，屈從於權勢嗎？

我相信以六位淵博的學識以及專業涵養，這個問題，並不難回答。期盼NCC能守住最後一絲獨立機關的風骨，別放任權貴踐踏。