疫情趨緩台灣大解禁後，許多國外網紅特地來台旅遊，體驗不同的風俗民情。韓國經營YouTube頻道「강쥐G」的甜美網紅珠熙（音譯，Kang Ju Hee），日前來台玩卻不慎弄丟錢包；沒想到有好心路人直接替她送回飯店，讓她一度眼眶泛淚，連韓國網友都被暖哭，熱情分享來台遇到的各種溫馨經驗。

珠熙日前在頻道更新來台灣旅遊的Vlog，其中一天她騎著YouBike外出，還車後發現錢包不見，沿著原路找都沒看到，所幸她身上還有現金2000元，手機、護照都還在包包裡，於是她決定先吃午餐冷靜一下；在吃午餐時，珠熙思考自己接下來該怎麼做，後來決定先回飯店告知錢包不見，放在裡面的房卡也找不回。

珠熙在台灣旅遊弄丟錢包，沒多久就被台灣女子送回飯店，讓她感動到差點哭出來。（圖／摘自강쥐G YouTube）

回到飯店的珠熙向櫃檯人員報名字，突然身邊有一名台灣女子用英文對她說，「珠熙？我撿到妳的錢包」，當下珠熙感動地說不出話；原來珠熙把錢包放在YouBike置物籃裡，這台恰巧被這名台灣女子借走，發現置物籃的錢包，從飯店的房卡找到飯店，把錢包親自送回給珠熙。

之後珠熙和撿到她錢包的台灣女子變成朋友，還一起到處去吃吃喝喝和逛街，幸運的一天讓珠熙以為自己在作夢。而許多韓國網友看到珠熙的經驗都被台灣人暖哭，也熱情分享曾來台遇到的溫馨狀況，「台灣人都會親切帶路」、「朋友在觀光景點弄丟手機，告知計程車司機，沒想到司機替他詢問後，有路人送到警察局，成功拿回手機」。