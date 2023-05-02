腸病毒將達到高峰，嘉義市各校園所皆加強勤洗手的宣導工作。（嘉義市教育處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

腸病毒疫情持續升溫，全台腸病毒單周就醫人次已破萬，嘉義市4月以來每周因腸病毒就診人數約100至130人，較去年同期單周10人暴增10倍以上，加上今年以來，全市嬰中心及幼兒園已達15班、42人停課，嘉義市議員鄭光宏今要求衛生局、教育處加強環境清消，加注意、因應。

口罩解封，腸病毒確診率不斷增加，鄭光宏今在定期會上拿出衛生福利部、嘉義市衛生局資料，表示嘉義市元月至4月30日因腸病毒校園群聚停課班級數，在托嬰中心及幼兒園共15班、42人停課，且全台腸病毒感染併發重症有1例就是嘉義市4歲女童，由於腸病毒將達到高峰，希望相關單位強化防疫。

衛生局長廖育瑋說，2022年嘉義市因腸病毒就診人次每周10人以下，但今年4月起每周約有100至130人就診，急增10倍之多，為防範腸病毒感染併發重症，除針對醫院及學校通報個案，進行多次衛教，並舉辦社區、學校腸病毒防治衛教宣導、發送「給家長的一封信」，提醒學童家長落實防治措施，衛生局也派員到國小、幼兒園查核洗手設備、清消狀況及正確消毒方式，醫療院所部分也呼籲加強通報。

教育處長林立生處長表示，4月19日及4月25日與衛生單位腸病毒防治聯合稽查，各校皆符合相關規定，呼籲各界，腸病毒好發季節在夏季，教育除函文再次提醒各校園所，落實相關防疫措施及通報工作，如有需借用漂白水濃度測試計輔助量測或索取洗手貼紙，都可以跟教育處聯繫。