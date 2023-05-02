許多人都曾有在高評價餐飲店消費完覺得名不符實的經驗。一位網友表示，他近日看了某部炸雞店的介紹影片，實際到店後，歷經排隊、40分鐘等餐時間才終於享用到炸雞，不過他吃完後卻覺得沒有那麼好吃，不禁好奇「大家有吃過什麼很膨風的美食嗎？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，前幾天他實際跑到某部YouTube影片介紹的炸雞店，「沒想到人多到要排隊才能進店門口，點完餐還要等40分鐘」，後來他依規定拿到炸雞開始享用，「好吃是好吃，但是也沒像影片裡面講的那麼誇張」，讓他開始好奇其他人是否也有類似經驗。

對此，許多人紛紛回應，「淡水阿給，膨風歷久不衰」、「一蘭」、「基隆那啥蝦仁飯，超雷」、「各種拉麵」、「日本炒麵」、「鼎泰豐」、「台南某間冰淇淋店」、「新竹竹塹餅，超級難吃」、「牛肉湯，半夜2點被挖起來排隊，吃完後我提議去麥當勞補一下，大家都說好」、「我宜蘭人表示，一串心？那是食物嗎？」、「藍蜻蜓喔，吹超高結果吃過一次，很慘」。

其中最多人提出的膨風美食，就是俗稱「速食南霸天」的丹丹漢堡，「丹丹我不行」、「丹丹真的無法理解」、「丹丹，南部鄉民吹上天，結果只是美而美等級」、「北阿給南丹丹」、「丹丹我真的搞不懂在推三X…就便宜而已」。