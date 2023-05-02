112年大專校院運動會角力項目2日進入到最後一天賽程，華夏科技大學阮玉慶在一般男子組自由式第三級（79公斤級）拿下銀牌，來自越南的他，已經來台8年，希望可以拿到在台永久居留權，也很感謝角力讓他看見世界。

阮玉慶8年前從故鄉越南河內來到台灣求學，從一個中文字都不會，到現在已能流利應答，主修課業繁重的企管系，他笑說：「我認為全世界有三種最難的語言，中文跟越南文是其中之二，所以學中文應該沒問題啦！」

不同於台灣體育班制度，越南多以在地培訓中心為主，提供專業場地與訓練讓學生課餘、暑假期間從事自己喜愛的運動，來到台灣後，他也陸續到許多地方參加比賽，儘管是矚目度比公開組低的一般組，還是給他很多收穫，「原本練角力只是為了身體健康，但現在可以去很多地方比賽，還能在台灣比全大運，這些都是角力帶給我的。」

阮玉慶目前就讀碩士班一年級，雖然還懷抱著角力夢，由於父親在北越務農，家庭為重的他希望能早點幫忙家計，「家裡環境還OK，但想讓父母早點休息，希望能趕快拿到台灣的永久居留權，來往比較方便，法規上也比較有保障。」

阮玉慶參與的全大運角力一般男子組第三級，金牌由屏東科大彭鈺勝收下、警察專校魏志恒與翁睿彥並列銅牌。