和別人分租房子，難免有許多生活習慣要互相磨合。一名女網友表示，她和室友習慣在家裡只穿上衣和一條內褲，有規定若要帶男友回家必須提前告知，沒想到某天室友和男友出門後又突然折返，害她下身只穿著小內褲和男方四目相交，嚇得趕緊奔回房間，而室友更緊張地連忙下跪，為自己的粗心道歉。

「室友的男朋友看到我接近半裸的樣子！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，她和兩名好友合租房子，大家在家裡常常只穿上衣、內褲，甚至有人偶爾不穿衣服也無所謂，彼此也達成共識，若要帶男友回家，一定要在LINE群組中提前通知，沒想到悲劇還是發生。

原PO表示，某天室友A帶男友回家，有先通知眾人，男友吃完早餐就會離開，於是原PO確定她們出門後，就開心地穿著上衣、內褲在客廳吃早餐，豈料室友A突然回來，正當原PO和她開玩笑時，下一秒才驚覺隔壁竟然還有室友A的男友，雙方瞬間四目相交，嚇得原PO一邊飆罵髒話一邊衝回房間，並順手把門鎖上。

發現事態嚴重的室友A連忙瘋狂敲門關心，進門後甚至直接下跪道歉，愧疚地幾乎要哭出來。由於2人平時交情頗佳，原PO認為室友A可能只是粗心，「想說回來一下下而已」，沒料到會發生意外，因此原PO僅嚴肅地唸了幾句，沒有特別追究。

後來，原PO越想越不對勁，覺得室友A的行為相當不尊重人，再加上未來仍有可能和室友A的男友碰面，心想：「這件事情不能就這麼過去」，希望可以重新和室友A溝通，「很煩惱，到底要怎麼很嚴肅地再一次跟A講清楚，絕對不能再有這種事發生，但又不想講得太絕，超崩潰」。

對此，其他網友留言回應，「這次可以原諒她，但要藉機會明文訂好新規定，這間房就是一律男性止步，而且要有罰則」、「沒事先通知帶男友進來就罰錢，錢拿去繳電費或當你們一起出去玩的飯錢，還要罰重一點」、「我會想搬走欸，感情再好也改不了她就是個很雷的室友」、「放個屏風！臨時回來感覺蠻常發生的，之後請男性都在屏風後站一下」。