高市前鎮區、鳳山區一帶今晚無預警停電，共計1607戶受到影響，台電已緊急派員前往查修中。（李雅靜提供）

又有小動物出沒？高市前鎮區、鳳山區一帶今晚無預警停電，共計1607戶受到影響，台電已緊急派員前往查修中，預計8時30分復電。

高市議員李雅靜指出，鳳山五甲地區、前鎮區今晚不明原因發生停電，她已緊急通報，並商請警察同仁前往現場指揮交通，請鄉親若有停電情形立即回報。

對此，台電鳳山區處指出，前鎮區崗山南路一帶在晚間6時46分有小環路事故，約1607戶停電，已派員前往查修中，預計8時30分復電。