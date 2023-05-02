農委會日前公告《動物保護法》修正預告，擬禁止以遊戲、營業等目的進行動物交換或贈與，引起撈金魚等業者反彈，讓農委會緊急澄清此次修法以兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主，魚蝦、烏龜等不在此限。臉書粉專「Linbay好油」對此指出，《動保法》第10條第3款本來就對虐待動物行為有要求了，只需要把要件拿掉，又何必修法改成這樣？且農委會回應新聞稿還扯到第13條，馮京當馬涼，連法條都搞不清楚，相當莫名其妙。

「Linbay好油」發文表示，其實從頭到尾都覺得，說夜市不能釣金魚跟釣蝦場受到影響，是很奇怪的講法，因為《動保法》第10條第3款原文是「對動物不得有以直接、間接賭博或其他不當目的，而有虐待動物之情事，進行動物交換或贈與」。這要符合「直接、間接賭博或不當因素」、「虐待動物」、「動物交換或贈與」等三要件，所以本來這條就不會開罰，因為很難。而愛兔團體的連署，農委會去年7月12日就回應要如此修法。

他提到，現在也照之前的預告修法。就變成要符合：1.直接賭博、間接賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳或其他不正當目的。2.直接交換或贈與。第一個要件又變成包山包海，你只要是任何跟動物相關的事情，哪一個不符合第一項？修成這樣又超級莫名其妙。

「第二個要件在於贈送或交換，這樣買賣跟遊玩那些也不包含在裡面。」他強調，但農委會這樣的修法也是管不了夜市撈金魚，因為業者只要不是屬於交換或贈送就好，他可以讓你撈金魚，但你要把金魚帶走，就必須額外加錢已購買的形式，這樣就不在此法規限制裡面。而至於蝦子是無脊椎動物，不在動保法內的動物定義。這預告修法本身就腦洞很大，現在農委會被罵翻之後馬上說會設排除條款，只針對兔子跟天竺鼠類。

Linbay好油指出，農委會也很好笑，新聞稿說：農委會澄清本次動物保護法修正草案，草案第13條管理之主要對象是以兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主，禁止賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與。但農委會是修第10條第3款，不是修第13條，不要馮京當馬涼好嗎？

「請問兔子跟天竺鼠不是動物嗎？」他質疑是動物的話，《動保法》第10條本來就對這些行為有要求了，只需要把虐待動物的要件拿掉，但又何必修法改成這樣？現在又說只針對兔子跟天竺鼠？農委會連自己的法規設置都弄成亂七八糟，新聞稿回應連法條都搞不清楚，相當莫名其妙。