據日媒引述消息人士透露，日本唯一參加中國天宮太空站實驗計劃的東京大學，將在7月與清華大學聯手啟動火箭發動機等相關實驗項目。此後將有日本、歐洲與南美等共17國在天宮太空站的實驗計劃陸續展開，這是中國政府推動「太空外交」的重點，目的是掌握競爭已趨白熱化的太空領域開發主導權。

據《共同社》報導，東京大學是日本唯一參加中國天宮太空站實驗計劃的研究團隊，東大團隊以航空航天工程方面的專家為主，將與清華大學合作，利用太空站失重環境開展流體力學的相關研究。這是被視為太空火箭和飛機發動機燃燒部分所產生現象的基礎研究，目前駐留天宮太空站的太空人正朝著今年7至9月實施此一計劃進行籌備工作。

目前駐留天宮太空站的中國太空人正在為7至9月實施東京大學與清華大學合作研究計劃進行籌備工作。（圖／新華社）

報導說，這項計劃是2019年6月聯合國外太空事務廳（總部位於維也納）和中國政府共同批准，參與此項太空實驗計劃的國家包括比利時、印度、墨西哥、沙特阿拉伯等17國機構，內容包括人體健康影響、太陽能電池開發等9個實驗項目。

天宮太空站去年11月實施載人太空船交會對接，標誌著太空站實際建成並順利運作。中國政府提出建設「航天強國」口號，2016年和聯合國達成了對國際開放天宮太空站協議，其中也包括發展中國家，以此推動其多邊太空外交。

報導表示，日本政府與美國步調一致，計劃利用國際太空站（ISS）直到2030年。不過，目前ISS面臨一系列的問題，包括俄羅斯曾表示有意退出，以及美國主導的阿特彌斯探月計劃花費過於龐大等問題。