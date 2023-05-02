融程電首季營收、淨利「雙喜臨門」，首季營收達6.26億元，較去年第一季成長6.5％，創單季同期新高。第一季毛利率為38.3％，年增6.5個百分點，營業利益1.36億元，年增49％，稅前淨利1.37億元，年增26.5％，每股稅後賺1.51元，優於去年同期的1.19元。

融程電受惠全球軍事國防支出增長與基礎建設長期需求的支撐下，耕耘已久的強固筆電也將發酵，伴隨國防、新能源應用、工業自動化、汽車檢測維修、船舶航太產業等剛性需求強勁，公司相關多元應用解決方案瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局，同時持續優化產品結構及成本，預期全年毛利率維持高檔水準。

法人指出，未來客戶訂單展望明確，包括車用、倉儲物流、醫療等領域都將持續快速成長。車用客戶中，德系大型車廠客戶在舊有訂單及新增訂單的疊加下，皆將於今年陸續放量，同時也取得新客戶車檢訂單，挹注下半年出貨動能。

融程電表示，公司聚焦強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器（DISPLAY＆HMI）與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防與公共安全。

另外，融程電也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，有利於公司持續擴大營運版圖。