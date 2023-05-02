碁石智庫表示，投信投顧會員中有83家屬於投顧，去年財報來看，有53家投顧賺錢，30家賠錢，其中投顧去年獲利前三大分別是國泰投顧去年稅後盈餘即達2.1億元，次為摩爾投顧的1.1億元及鉅亨投顧的1.1億元。

國泰投顧目前擔任Morgan Stanley及首域盈信等二品牌境外基金的總代理，並管理2檔投資型保單規模達85億台幣。鉅亨投顧是目前民營最大基金平台，該投顧在2014年購併可迪恩投顧後，經過數年努力，在2021年開始轉虧為盈，其獲利已逐漸追上有官方色彩的基富通證券。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，投顧發展業務不盡相同，不少投顧以提供會員投資顧問服務為主，有證券金融體系的投顧在於提供研究報告服務給集團，有的投顧是擔任境外基金總代理，有的是基金銷售平台。

陳如鈊認為，若和投信產業，因投顧產業缺少產品發行機制，若無兼營投信，無法像投信一樣可以發行公募及私募基金，加上業者普遍股本小，除非把股本增資到3億元，由於全權委託業務只能承作淨值20倍，因此，直接管理規模也相對有限。