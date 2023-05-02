展望第二季，環宇-KY總執行長暨總裁安寶信表示，營運會略優於第一季，從客戶反饋訊息來看，下半年有機會回補庫存，有助於提升毛利率，轉投資方面下半年將見到成效。整體來說，公司下半年營運將優於上半年。

針對KGD，安寶信指出，KGD在中國市況低迷，不過，已掌握一家大客戶，開始投入新訂單，客戶供應鏈幫助環宇-KY導入領域，大客戶關注供應鏈在台灣、與中國之外的建立情況，而環宇-KY KGD後段雖在台灣、中國製造，但在美國也有產能，相較競爭對手來說更有優勢，可望帶來新機會。

安寶信對氮化鎵（GaN）與BAW filter（濾波器）看法較樂觀，並指出BAW filter已送樣給客戶，今年年底有機會量產，明後年可望更為正面。反觀砷化鎵（GaAs）相對保守，過去一大客戶每兩周下單，但目前也依市場需求調整，下單頻率拉長，態度轉為保守。

市場關注環宇轉投資情況，安寶信表示，晶成半導體下半年可以看到較好表現，BAW filter年底客戶開始投片，氮化鎵開始試產，晶成本身在MicroLED、AR／VR均有布局，下半年將見到成效，期許晶成、常州承芯今年底現金流平衡。

環宇-KY第一季轉投資事業認列虧損，共計1.98億元，其中，晶成半導體認列虧損約1.17億元、常州承芯認列損失7,300萬元、上海宙鎵認列損失680萬元。