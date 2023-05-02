《人選之人 - 造浪者》成功登上Netflix 台灣每日排行榜冠軍。（Netflix提供）

《人選之人 - 造浪者》主演謝盈萱（左起）、黃健瑋、導演林君陽、王淨。（Netflix提供）

謝盈萱（右）與鍾瑶的女女CP圈粉無數。（Netflix提供）

《人選之人》的黃健瑋（右）、謝盈萱被讚是最暖主管組合。（Netflix提供）

《人選之人 - 造浪者》主演謝盈萱。（Netflix提供）

《人選之人 - 造浪者》主演王淨。（Netflix提供）

《人選之人 - 造浪者》主演黃健瑋。（Netflix提供）

華語職人劇《人選之人 - 造浪者》4月28日全球上線後好評不斷，不到3天成功登上Netflix 台灣每日排行榜冠軍，網友大推「劇情流暢一口氣就追完了」、「全部演員演技爆棚」、「台詞太Real根本社畜心聲」，口碑持續發燒中，謝盈萱、黃健瑋超暖主管組合更讓許多觀眾開玩笑大喊要投履歷跳槽麾下，劇中翁文方（謝盈萱 飾）跟朱儷雅（鍾瑶）的女女情侶「翁朱CP」也圈粉無數，粉絲瘋狂敲碗兩人番外篇。

謝盈萱透露，其實原先劇本是有兩人相識過程，但因作品節奏的流暢做了取捨，不過這些原本的內容反而成為演員表演很重要的基礎設定，她也分享兩人的感情世界：「在別人眼中看起來是缺點的事情，卻是她們彼此認定為優點的部分，朱儷雅喜歡文方把她當成一個獨立的人，文方需要朱儷雅跟她站在一起。兩人相處上的成熟與不成熟，是由她們來判斷，不會受別人的評價影響。」

鍾瑶也表示有收到很多觀眾敲碗番外篇，她笑說：「當然還是翁文方這角色很成功，讓大家看到不同以往女主角的特質，我們當時在設定這對CP時，就希望可以擺脫刻板印象中『男女』之分的同志情侶，希望能跟盈萱創造同性之愛的同等價值，這可能是大家喜愛的原因，再加上兩個女生都很有能力很獨立有想法，只要看到這對CP，很難不喜歡吧。」

《人選之人》劇中呈現激烈選戰背後每天忙到焦頭爛額的文宣職人生活，讓身處忙碌職場生活的觀眾共感，劇中獨特又帶有台灣「氣口」的感人金句連發也讓人被打動落淚。連假期間收到許多觀眾觀後感的謝盈萱分享：「我覺得每個人的回饋都不同，有人對職場的階級有感，有些是家庭與工作的平衡有感，有些是對親情友情愛情有感，還有生活中那些無力的妥協等等。我想很多細節，觀眾都找到自己可以代入方向。這都是這齣戲想說的，我很高興一一被閱讀到了。」

林君陽導演也開心表示：「謝謝願意在假期時間陪伴劇中角色經歷這場選舉的觀眾。我們紮實地製作戲劇，很開心這些努力經營的細節能被好好看見。」林君陽表示，相當感動創作過程中花費心力形塑台灣特有的社會氛圍和當代美學能被觀眾看見，「《人選之人》拍得很有台灣味，許多文化細節、語言表達是只有我們台灣人才懂的細節。尤其看到很多人在討論語言，看戲時聽到自己熟悉的語言會多讀到很多情緒和言外之意，這就是台灣戲劇有魅力的地方。」

Netflix 也釋出主創團隊製作人林昱伶、江承恩與導演林君陽、編劇簡莉穎、厭世姬及主演謝盈萱、黃健瑋、王淨的彩蛋擺拍照片，團隊重回文宣部辦公室用誇張、開心、厭世的表情詮釋職場各種意境，提供追完劇的粉絲看到主創團隊與演員私下俏皮互動的一面。

《人選之人》從籌備到完成歷經超過3年，每一製作環節都經過嚴格審視，對於付出的心血得到觀眾的認同與讚賞，製作人林昱伶表示：「直到播出前我和導演（林君陽）內心還是相當忐忑，不知道觀眾會怎麼看這部戲，所以當看到社群河道上滿滿好評時，一度眼眶濕濕的，作品需要知音，觀眾們給了劇組團隊很大的鼓勵。」

林昱伶也分享她自己這幾天看了很多回饋，經常邊看邊笑，很開心即使是一齣講幕僚的戲，但大家對於劇情有非常多共感與共鳴，她也分享：「第一個印象深刻是大家談《人選》幾乎必提編劇，這是他們首次創作影視劇本，替簡莉穎和厭世姬開心；另外，有一些我身邊的朋友，把他們過去經歷如張亞靜（王淨 飾）般的處境故事告訴我，並說他們在看戲時得到了療癒，讓我非常非常感動。」