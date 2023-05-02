下屆立委選舉，國民黨在民進黨大票倉台南市一直苦於找不到戰將參選。不過，前台南市議長李全教正式宣布，將代表國民黨參選台南市立委第4選區，挑戰民進黨現任立委林宜瑾。李全教強調，台南市是民進黨總統提名人賴清德的本命區，他深受賴清德的政治迫害，因此要透過此次選舉，一方面與賴清德講清楚、說明白，替自己的清白辯護，另一方面也希望拉抬國民黨的總統選情。

林宜瑾強調，每個人都有參政的權利，李全教雖因議長賄選案被判刑9個月並褫奪公權3年，但因今年11月立委選舉登記時，他剛好褫奪公權結束可以參選，所以尊重他的決定。不過，她自己深耕選區，已經擔任1屆立委及6屆市議員，對於李全教的參選並不畏懼。

國民黨台南市黨部主委林進旺也證實此事，並認為，李全教很有勝選的機會。至於除了陳以信、李全教及與無黨籍市議陳昆和策略結盟的3個立委選區外，其他3個選區的人選也已經有眉目了，但因尚未最後確定無法公布。

李全教是在昨天晚間參加大台南市婦女會在新營區舉辦的母親節慶祝活動時，正式宣布參選台南市第4選區立委，選區為永康、新化、新市區。

李全教今天再度表示，台南市是賴清德的本命區，賴清德獲民進黨提名參選下屆總統，揚言要在台南拿下7成選票；但因此次國民黨在台南的立委選舉格局太弱，如果無法拉抬氣勢，有可能民進黨的總統得票率就會突破7成，將不利藍營的總統選情。鑑於國民黨沒人有意願參選，加上民調顯示他出來有勝選的希望，因此才決定參選。

李全教還認為，8年前議長選舉時，他沒有賄選，卻被指預備賄選判刑9個月；但預備賄選是思想犯，需要查到金流才算，就像預備殺人也要查到凶器，但他沒有被查到任何金流，卻仍被判有罪，這是政治迫害，此次參選也要替自己的清白辯護，並與賴清德講清楚、說明白，以及拉抬國民黨在台南的氣勢，不讓民進黨得逞。