29歲蕭姓男子因要趕往東港工地，駕駛休旅車在港西村往烏龍堤防方向疑似車速過快，在一個彎道處失控撞上路樹，整輛車180度翻轉「倒栽蔥」。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

29歲蕭姓男子因要趕往東港工地，駕駛休旅車在港西村往烏龍堤防方向疑似車速過快，在一個彎道處失控撞上路樹，整輛車180度翻轉「倒栽蔥」。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉2日發生一起驚悚車禍，從事建築工程的29歲蕭姓男子因要趕往東港工地，駕駛休旅車在港西村往烏龍堤防方向疑似車速過快，在一個彎道處失控撞上路樹，整輛車180度翻轉「倒栽蔥」，蕭男還一度困在車內，幸新園消防分隊即刻救援，蕭男送醫後無大礙。

屏東消防局指出，2日早上9時許獲報新園鄉港西村往烏龍堤防方向有車禍，駕駛還疑似受困車內，當下立即派遣新園分隊隊員廖柏勛與邱冠維前往救援，而2員到場後發現，有輛銀色休旅車疑似車速過快於轉彎處失控撞擊路旁路樹，車輛「倒栽蔥」四輪朝天呈現180度翻轉，且車頭凹陷、擋風玻璃碎裂。

警消說，車輛撞擊力過大，駕駛座與副駕駛座的2顆安全氣囊全爆開，所幸駕駛生命徵象穩定、意識清楚，但駕駛情緒很緊張。2員見狀後，趕緊安撫駕駛情緒、確定對方肢體可自由活動，隨即穩定車輛並拉起手剎車熄火，迅速檢測後駕駛座車門可以打開後，馬上合力將駕駛移出車外。

警消當下馬上對駕駛進行二度評估，確認他生命徵象穩定意識清楚、神經學檢查都正常，但手腳與臉部有多處擦傷，且胸口被爆開的安全氣囊打到會悶痛，因此在給予清洗傷口包紮止血後，立即送往東港安泰醫院救治。

蕭姓駕駛向警消表示，他從事建築工程工作，上午開車要趕往東港工地時，因對新闢建通車的烏龍堤防路段不熟悉，才會在轉彎處失控自撞路樹翻車；警方表示，蕭男酒測值為零，藉此再次呼籲民眾，行經路口或防汛道路時，請減速慢行。