百萬YouTuber阿滴以語言學習類頻道起家，幽默風趣的談吐讓他獲得一票粉絲支持。他日前飛往杜拜做街訪，以第一手的資訊為好奇的網友們揭開杜拜當地生活的真實面貌，更揭露「在杜拜當乞丐能賺錢」的迷思。

擁有274萬名粉絲支持的阿滴近期飛往杜拜，表示：「大家對於杜拜總是有著無限幻想」，因此便在當地詢問路過的民眾，以此驗證台灣人對於杜拜的刻板印象是否真實，而阿滴更新的影片中可見，受訪的當地人表示石油產業大概只佔了百分之八的GDP，也並非大部分人都是從事石油相關的工作。

此外，在影片PO出之後，阿滴也在IG上以限時動態的方式回應網友提問。其中，有人好奇詢問：「一堆人夢想是到杜拜當乞丐，有看到或訪問乞丐嗎？」對此，阿滴坦言在5天的杜拜行中，都沒有遇到乞丐，且當地民眾也表示當乞丐是「違法行為」，不過也補充說：「我的感覺是，他們很不能接受這個行為，但是還是有很多人會（在）齋戒月利用大家的愛心去做個人性質的募款。

另外，阿滴也透露當地物價「相當詭異」，例如20元新台幣的瓶裝水、一趟20分鐘的uber 索取400元新台幣的費用，屬於正常價格，但也有要價2000元新台幣的轉接頭。而影片曝光後，也吸引眾多粉絲前來觀看，順便增長知識，紛紛留言：「喜歡阿滴出國系列的影片，實用又好看」、「有種身歷其境的親切感」、「真的跟我想像中的杜拜有很不一樣。」